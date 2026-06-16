IA contra el mildiu en Montilla-Moriles: la UCO diseña un sistema de alertas para predecir la aparición de la enfermedad cuatro días antes

Inteligencia artificial al servicio de los viñedos de Montilla-Moriles para evitar la aparición del mildiu, una enfermedad que ataca la planta de la vid. Es la innovación que ha conseguido la Universidad de Córdoba, a través de su Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura (CIIAA), en colaboración con la DOP Montilla-Moriles. Se trata de un sistema inteligente de alertas que anticipa la llegada del mildiu a través de datos meteorológicos y fenológicos (ciencia que estudia los ciclos biológicos de las plantas y animales).

¿Cómo funcionan las alertas tempranas de mildiu por Inteligencia Artificial?

El innovador sistema de la UCO realiza un análisis pormenorizado de los datos climáticos, ambientales y biológicos. Toda esta información se traslada a explotaciones reales de la DOP de Montilla-Moriles, lo que redunda en un apoyo desde la digitalización a la agricultura de precisión en el sector vitivinícola.

Temperatura, humedad y precipitación, variables clave

Este nuevo proyecto analiza variables como la temperatura, la humedad y la precipitación que se obtienen de una red de estaciones meteorológicas públicas, denominada red SIAR. A través de este procedimiento, "se reconstruyen las distintas fases del ciclo biológico" del mildiu, hasta la aparición de las primeras manchas y su evolución en fases posteriores, informa la UCO en una nota de prensa.

Investigadores del CIIAA de la Universidad de Córdoba que han diseñado el sistema de alertas con Inteligencia Artificial para frenar el mildiu en los viñedos de Montilla-Moriles. / CÓRDOBA

Una plataforma, Agro-Fiware, también creada por la Universidad de Córdoba con tecnología abierta, envía un seguimiento diario automático a los agricultores. Estas comunicaciones incluyen avisos y alertas. El modelo, validado y calibrado con datos de 20 campañas anteriores, "alcanza un margen aproximado de más o menos 4 días en la predicción de la primera mancha" de mildiu, explica el centro universitario cordobés.

Beneficios para agricultores y técnicos agrícolas

El uso intensivo de información a través de datos digitalizados permite a técnicos agrícolas y agricultores optimizar recursos, ajustar el uso de fitosanitarios y reducir costes de producción. El sistema de alertas funciona como una ayuda en la toma de decisiones, anticipando el riesgo y aumentando la calidad del producto agrícola. "Todo ello se traducirá en una mayor rentabilidad para las explotaciones, un valor añadido para la DOP Montilla-Moriles", asegura la UCO.

Un proyecto colaborativo para responder a un problema real

"El proyecto cuenta con la participación de investigadores vinculados a la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura y los proyectos AgrifoodTEF y Citridata, así como con el impulso del Aula de Transformación Digital Fiware. Además, la iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, cuya colaboración ha sido clave para adaptar el sistema a las necesidades reales del territorio y facilitar el acceso a datos y validación en campo, y con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través de la RAIF, que aportó información de valor para la validación del modelo", continúa la nota de la UCO.

Un viticultor analiza los daños provocados por el mildiu en una cepa. / José Antonio Aguilar

Un proyecto para "generar conocimiento útil" desde la UCO

Rosa Gallardo, directora de la Cátedra CIIAA de la UCO, asegura que "la Inteligencia Artificial solo tiene sentido si consigue resolver problemas reales". Este proyecto "conecta diariamente con nuestra misión como investigadores para generar conocimiento útil, transferir tecnología y trabajar junto al sector para responder a problemas reales, como el del mildiu, que afecta año tras año a nuestros vinicultores”, amplía.

Durante las próximas campañas, el proyecto continuará su fase de validación en campo y avanzará en la instalación de estaciones meteorológicas propias en distintas parcelas de la DOP Montilla-Moriles que harán todavía más preciso y adaptado a la situación local este sistema de alertas.