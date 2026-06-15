Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba destinan 13,6 millones al coste de materiales para el Programa de Fomento del Empleo Agrario

El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobará, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, la convocatoria del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), dotado con 13,6 millones de euros correspondientes al coste de los materiales vinculados a esta iniciativa.

La Junta de Andalucía aporta el 75% de estos fondos, 10,2 millones de euros, mientras que la Diputación asume el 25% restante, un total de 3,4 millones de euros con fondos propios para dar continuidad a un plan que comenzó en 1986.

Jornales, contratados, proyectos y municipios beneficiarios

Este Programa de Fomento del Empleo Agrario supone para Córdoba la generación de 300.000 jornadas y la contratación de 18.000 personas, 16.000 de ellas no cualificadas y el resto con cualificación, según las cifras de la Diputación.

En este año 2026 la Diputación ha recibido solicitud por parte de 29 municipios para la redacción de un total de 69 proyectos vinculados al PFEA, una labor que realizan los profesionales del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la institución provincial.

Reunión de Lorite con alcaldes de la provincia, este lunes en la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Así lo ha explicado el delegado de Infraestructuras de la institución provincial, Andrés Lorite, quien ha añadido que “vamos a proceder a la aprobación de la convocatoria en el régimen de concurrencia no competitiva para repartir dicha cuantía entre los ayuntamientos de la provincia”.

Según Lorite, “el PFEA adquiere una gran importancia para el medio rural, una convocatoria que contribuye a anclar la población a estos territorios, al mismo tiempo que nutre de infraestructuras básicas a los ayuntamientos. En el marco de este Programa se pueden incluir caminos, parques y jardines, pero también redes de suministro de agua, en definitiva infraestructuras que son prioritarias para los municipios”.

Así, ha continuado, durante la mañana de este lunes, hemos celebrado un encuentro con alcaldes y alcaldesas de la provincia, a quienes hemos hecho entrega de sus proyectos desarrollados en el marco del PFEA”. “Un acto que evidencia la apuesta de esta Diputación con un programa que cuenta con un importante carácter social pero que tiene un incalculable impacto en las corporaciones locales y en la dotación de infraestructuras a nuestros pueblos”, ha concluido Lorite.