La histórica harinera San Lorenzo de La Rambla nombra nuevo equipo directivo para afrontar los retos del sector

La fábrica rambleña San Lorenzo Electro-Harinera cuenta ya con un nuevo equipo directivo tras el repentino fallecimiento, el pasado mes de marzo, de su anterior director general, Rafael Lovera Escallada.

El consejo de administración de la empresa ha designado como nuevo presidente de la compañía a Enrique Borrajo Lovera, quien hasta la fecha ejercía como secretario del Consejo de Administración. Además, Manuel Sillero Lovera, hasta ahora ejercía como presidente de la sociedad, ha sido nombrado director general.

Una empresa familiar con más de un siglo de vida

La harinera San Lorenzo es una de las más importantes de España en un sector que cuenta con menos de un centenar de fábricas en todo el país, según los datos de la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España. Fundada en 1919, es una de las pocas empresas familiares de la provincia con más de un siglo de antigüedad. Ya van por la cuarta generación al frente de la harinera, que además del centro de producción en La Rambla tiene otro en Málaga.

Fabrica de la harinera San Lorenzo en La Rambla, en una imagen de Google Street View. / CÓRDOBA

Desde la compañía se ha querido destacar que esta nueva etapa nace “desde el respeto y la continuidad al legado humano y empresarial de Rafael Lovera Escallada”, cuya figura ha sido clave en el crecimiento y modernización de la empresa durante las últimas décadas.

El nuevo equipo directivo afronta ahora el reto de seguir fortaleciendo la posición de San Lorenzo en un entorno cada vez más competitivo y marcado por la transformación tecnológica y la evolución de la industria alimentaria.

En este sentido, la empresa continuará apostando por la mejora continua de sus procesos productivos, la innovación tecnológica y la adaptación a las nuevas demandas del mercado, manteniendo al mismo tiempo los valores de cercanía, calidad y compromiso que han definido a la compañía desde sus orígenes.