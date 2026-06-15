Pablo Luque, profesor y especialista en patrimonio viario público hizo un llamamiento para que “alguna asociación, algún club, algún colectivo local, o por qué no, una plataforma a nivel comarcal” asuma el liderazgo en la defensa de los caminos públicos del sur de Córdoba y colabore con las administraciones en la protección de este patrimonio común. La petición hizo en el transcurso de la conferencia Caminos públicos: patrimonio público a conocer y defender, que pronunció en la Casa de la Juventud, en un acto organizado por el Ateneo Ciudadano de Cabra, presentada por su presidente, Manuel Flores y el ateneísta Miguel Güeto, que destacaron la trayectoria de Luque en el ámbito de la defensa de los caminos públicos y del senderismo, defendiendo la necesidad de una mayor implicación ciudadana para garantizar la conservación y recuperación de las vías públicas tradicionales.

Durante su intervención, Luque aseguró que el patrimonio caminero constituye un asunto “cada vez más presente en la sociedad española” y recordó que su protección compete a todas las administraciones, con independencia de su signo político. Al mismo tiempo, apeló al respeto mutuo entre usuarios del medio natural y propietarios de fincas privadas, insistiendo en que estos últimos también deben respetar los bienes de dominio público, como caminos, vías pecuarias, servidumbres o cauces.

Una defensa que puede generar controversias y conflictos sociales

El conferenciante explicó que la defensa de los caminos públicos suele generar controversias y conflictos sociales, aunque consideró que la preservación de estos espacios supone una contribución al interés general. En este sentido, ofreció su colaboración altruista tanto a colectivos ciudadanos como a administraciones locales para futuras actuaciones relacionadas con la investigación y defensa de caminos en litigio.

Los caminos públicos del sur de Córdoba buscan defensores. / CÓRDOBA

A lo largo de una extensa exposición, Luque abordó el marco jurídico que protege los caminos públicos, diferenciando entre caminos de dominio público, caminos patrimoniales y caminos privados. También analizó las competencias municipales en materia de investigación, deslinde y recuperación de oficio de estos bienes, así como la denominada acción vecinal sustitutoria, mecanismo legal que permite a los ciudadanos actuar judicialmente en defensa de un camino público cuando la administración competente no ejerce sus obligaciones.

Importancia de los inventarios y catálogos de caminos

De igual forma subrayó la importancia de los inventarios y catálogos municipales de caminos, aunque recordó que la ausencia de una vía en estos registros no implica necesariamente que sea privada. Asimismo, repasó numerosos indicios utilizados para acreditar la titularidad pública de un camino, entre ellos la documentación catastral histórica, la cartografía oficial, las escrituras, las notas registrales, las vías pecuarias y la funcionalidad tradicional de estos itinerarios como elementos de comunicación entre núcleos de población o de acceso a espacios de interés colectivo.

Contra los mitos y creencias más extendidas

Especial atención dedicó a desmontar algunas de las creencias más extendidas sobre la propiedad de los caminos, como la idea de que dejan de ser públicos por falta de uso, por haber desaparecido físicamente o por ser mantenidos exclusivamente por propietarios particulares. Según explicó, los bienes de dominio público están protegidos por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, lo que impide su pérdida por el mero transcurso del tiempo.

La conferencia concluyó con un coloquio en el que los asistentes plantearon diversas cuestiones relacionadas con servidumbres, vías pecuarias, señalización de caminos y competencias administrativas. En sus respuestas, Luque volvió a insistir en la necesidad de una mayor implicación social para preservar un patrimonio que consideró fundamental para garantizar el acceso al medio natural y conservar una parte esencial de la historia y la identidad del territorio.