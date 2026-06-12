Mundolivar 2026 regresa a Córdoba como gran foro internacional del negocio del aceite de oliva

La Universidad de Córdoba volverá a convertirse los próximos 17 y 18 de junio en uno de los principales puntos de encuentro mundiales del sector oleícola con la celebración de Mundolivar 2026, el 4º Congreso Mundial de Olivicultura y Elaiotecnia, que este año se desarrollará bajo el lema “Estrategia y rentabilidad del olivar ante el nuevo orden mundial”.

Organizado por Grupo Editorial Mercacei y Grupo Agromillora, el congreso reunirá en la capital cordobesa a directivos, expertos, empresas e instituciones vinculadas al aceite de oliva en una edición que volverá a poner el foco en el negocio, la innovación y las oportunidades reales de mercado. En su anterior convocatoria, la cita reunió a 1.500 directivos.

Un sector ante un nuevo escenario internacional

La cuarta edición de Mundolivar se centrará en cómo debe adaptarse el sector a un contexto global condicionado por la incertidumbre geopolítica, los cambios en el comercio internacional, la presión sobre los costes, la evolución del consumo y la aceleración tecnológica.

La inauguración tendrá lugar el 17 de junio a las 9.00 horas y contará con la participación de representantes de instituciones y entidades como la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, Banco Santander y la propia Universidad de Córdoba.

Uno de los momentos destacados del programa será la mesa redonda que reunirá de nuevo a algunos de los principales ejecutivos del sector oleícola: Antonio Luque, presidente de Dcoop; Gonzalo Guillén, CEO de Acesur; José Luis De Prado, presidente de Grupo De Prado; y Jorge De Melo, CEO de Sovena. Todos ellos debatirán sobre “El negocio del aceite de oliva ante el nuevo orden mundial”, con especial atención a cuestiones como los aranceles, los conflictos bélicos y los acuerdos comerciales.

Italia, país invitado

La edición de 2026 tendrá además a Italia como país invitado, con una destacada representación de profesionales del país transalpino.

En este marco, el congreso abordará el papel complementario que pueden desempeñar España e Italia en el sector, no desde la competencia tradicional, sino desde la posibilidad de producir mejor y vender con mayor valor. Esa visión se plasmará tanto en una de las mesas redondas del programa como en un cara a cara institucional entre los ministerios de Agricultura de ambos países bajo el título “Del mito de la rivalidad a la construcción de una estrategia común”.

Seis mesas redondas y cinco talleres

El programa de Mundolivar 2026 se articulará en torno a seis mesas redondas y cinco talleres prácticos. Además del análisis sobre el negocio del aceite de oliva en el nuevo contexto mundial, el congreso tratará cuestiones como la relación entre los modelos productivos español e italiano; la irrupción de la tecnología en la toma de decisiones a través de sensores, inteligencia artificial y automatización; la percepción sobre las nuevas variedades de olivar; la gestión técnica y operativa de grandes fincas; y las sinergias entre el olivar tradicional y el superintensivo. A ello se sumará un bloque práctico diseñado para trasladar conocimiento útil y de aplicación inmediata a explotaciones y almazaras.

Negocio, tecnología y contactos profesionales

Junto al contenido congresual, Mundolivar contará con una zona expositiva interior y exterior concebida como espacio de negocio activo, en el que empresas proveedoras, productores, almazaras, inversores y responsables de compra podrán mantener reuniones personalizadas B2B y generar nuevas oportunidades comerciales.

La organización plantea así un formato que combina reflexión estratégica, análisis de mercado, intercambio de conocimiento y contacto directo entre los principales actores de la cadena de valor del aceite de oliva.

Clausura con Luis Planas

La clausura del congreso, prevista para el 18 de junio, correrá a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que pondrá fin a una cita que regresa a Córdoba con la intención de consolidarse una vez más como uno de los grandes escaparates internacionales del presente y el futuro del aceite de oliva.