Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cines de veranoAccidente camión Los PedrochesInflaciónMejores alumnos SelectividadPlan VivesObras SaguntoAtención primariaAccidente de AdamuzRobot ROSA QuirónAviso amarillo por calorObras Viñuela'Caminito del Rey'CCFMaltrato animalFiesta Eurostars PalaceMundial de fútbolLotería AguilarParlamentariosMejores notas MIR"Esto no es calor"Menor accidente patineteLuis Cepeda
instagramlinkedin

Sector primario

Mundolivar 2026 regresa a Córdoba como gran foro internacional del negocio del aceite de oliva

La UCO acogerá los días 17 y 18 de junio la cuarta edición del congreso, que reunirá a líderes del sector para analizar estrategia, rentabilidad, tecnología y mercado en un escenario global marcado por la incertidumbre

Inauguración de Mundolivar en una edición anterior.

Inauguración de Mundolivar en una edición anterior. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Universidad de Córdoba volverá a convertirse los próximos 17 y 18 de junio en uno de los principales puntos de encuentro mundiales del sector oleícola con la celebración de Mundolivar 2026, el 4º Congreso Mundial de Olivicultura y Elaiotecnia, que este año se desarrollará bajo el lema “Estrategia y rentabilidad del olivar ante el nuevo orden mundial”.

Organizado por Grupo Editorial Mercacei y Grupo Agromillora, el congreso reunirá en la capital cordobesa a directivos, expertos, empresas e instituciones vinculadas al aceite de oliva en una edición que volverá a poner el foco en el negocio, la innovación y las oportunidades reales de mercado. En su anterior convocatoria, la cita reunió a 1.500 directivos.

Un sector ante un nuevo escenario internacional

La cuarta edición de Mundolivar se centrará en cómo debe adaptarse el sector a un contexto global condicionado por la incertidumbre geopolítica, los cambios en el comercio internacional, la presión sobre los costes, la evolución del consumo y la aceleración tecnológica.

La inauguración tendrá lugar el 17 de junio a las 9.00 horas y contará con la participación de representantes de instituciones y entidades como la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, Banco Santander y la propia Universidad de Córdoba.

Uno de los momentos destacados del programa será la mesa redonda que reunirá de nuevo a algunos de los principales ejecutivos del sector oleícola: Antonio Luque, presidente de Dcoop; Gonzalo Guillén, CEO de Acesur; José Luis De Prado, presidente de Grupo De Prado; y Jorge De Melo, CEO de Sovena. Todos ellos debatirán sobre “El negocio del aceite de oliva ante el nuevo orden mundial”, con especial atención a cuestiones como los aranceles, los conflictos bélicos y los acuerdos comerciales.

Italia, país invitado

La edición de 2026 tendrá además a Italia como país invitado, con una destacada representación de profesionales del país transalpino.

En este marco, el congreso abordará el papel complementario que pueden desempeñar España e Italia en el sector, no desde la competencia tradicional, sino desde la posibilidad de producir mejor y vender con mayor valor. Esa visión se plasmará tanto en una de las mesas redondas del programa como en un cara a cara institucional entre los ministerios de Agricultura de ambos países bajo el título “Del mito de la rivalidad a la construcción de una estrategia común”.

Seis mesas redondas y cinco talleres

El programa de Mundolivar 2026 se articulará en torno a seis mesas redondas y cinco talleres prácticos. Además del análisis sobre el negocio del aceite de oliva en el nuevo contexto mundial, el congreso tratará cuestiones como la relación entre los modelos productivos español e italiano; la irrupción de la tecnología en la toma de decisiones a través de sensores, inteligencia artificial y automatización; la percepción sobre las nuevas variedades de olivar; la gestión técnica y operativa de grandes fincas; y las sinergias entre el olivar tradicional y el superintensivo. A ello se sumará un bloque práctico diseñado para trasladar conocimiento útil y de aplicación inmediata a explotaciones y almazaras.

Negocio, tecnología y contactos profesionales

Junto al contenido congresual, Mundolivar contará con una zona expositiva interior y exterior concebida como espacio de negocio activo, en el que empresas proveedoras, productores, almazaras, inversores y responsables de compra podrán mantener reuniones personalizadas B2B y generar nuevas oportunidades comerciales.

La organización plantea así un formato que combina reflexión estratégica, análisis de mercado, intercambio de conocimiento y contacto directo entre los principales actores de la cadena de valor del aceite de oliva.

Noticias relacionadas y más

Clausura con Luis Planas

La clausura del congreso, prevista para el 18 de junio, correrá a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que pondrá fin a una cita que regresa a Córdoba con la intención de consolidarse una vez más como uno de los grandes escaparates internacionales del presente y el futuro del aceite de oliva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%
  2. Ocho aceites de oliva cordobeses se encuentran entre los mejores del mundo, según una revista alemana
  3. Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias piden continuidad en el trabajo de la Consejería de Agricultura
  4. Seis comunidades de regantes de la provincia de Córdoba piden permiso para usar aguas depuradas
  5. Un estudio de la Universidad de Córdoba destaca una doble vía para el cultivo ecológico: convicción moral y rentabilidad económica
  6. El viñedo sube un 30% en un lustro pero cuesta tres veces menos que una huerta
  7. UDIM acusa al equipo de gobierno de Montoro de 'dejar morir la Feria del Olivo
  8. Bodegas Robles recibe el Premio San Isidro a la Excelencia Agroalimentaria 2026

Mundolivar 2026 regresa a Córdoba como gran foro internacional del negocio del aceite de oliva

Mundolivar 2026 regresa a Córdoba como gran foro internacional del negocio del aceite de oliva

El nivel de los embalses de Córdoba cae a la espera de que lleguen los 40 grados

El nivel de los embalses de Córdoba cae a la espera de que lleguen los 40 grados

Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba destaca la fortaleza del sector, con 2.309 millones de facturación en 2025

Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba destaca la fortaleza del sector, con 2.309 millones de facturación en 2025

La UCO coordina un proyecto estatal para acelerar la digitalización del sector agroalimentario

La UCO coordina un proyecto estatal para acelerar la digitalización del sector agroalimentario

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Más de 170 vinos compiten en Córdoba por ser los mejores de la península Ibérica en los Premios Mezquita

Más de 170 vinos compiten en Córdoba por ser los mejores de la península Ibérica en los Premios Mezquita

La Junta destina casi 18 millones para incorporar a 339 jóvenes agricultores y ganaderos en Córdoba

La Junta destina casi 18 millones para incorporar a 339 jóvenes agricultores y ganaderos en Córdoba

El Ministerio de Agricultura convoca las ayudas del programa Cultiva 2026 para estancias formativas de jóvenes del sector agrario

El Ministerio de Agricultura convoca las ayudas del programa Cultiva 2026 para estancias formativas de jóvenes del sector agrario
Tracking Pixel Contents