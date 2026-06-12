Los ganaderos de vacuno de Córdoba miran a Marruecos ante el bloqueo de las exportaciones de animales vivos

El cierre de las exportaciones españolas de bovinos vivos a Marruecos está generando incertidumbre en el sector del vacuno de carne, una actividad con importante presencia en la provincia de Córdoba y en el conjunto de Andalucía.

La organización agraria UPA ha advertido de que las explotaciones dedicadas a la producción de carne están percibiendo tensiones en el mercado tras la paralización de las ventas al país norteafricano, que hasta finales de 2025 era el principal destino de las exportaciones españolas de bovinos vivos.

Según los datos aportados por la organización, España exportó a Marruecos 61.715 cabezas de más de 300 kilos en 2024, una cifra que representó el 52% del total de las exportaciones en vivo. En 2025 fueron 51.986 cabezas, equivalentes al 64% del total. "En 2026, esta cifra es cero", ha señalado UPA.

La organización atribuye esta situación a las restricciones sanitarias adoptadas por Marruecos tras la detección de casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el noreste de España a finales del pasado año. Según recuerda UPA, esta enfermedad animal no afecta a las personas y los focos detectados se localizaron en Cataluña y Aragón.

Ante este escenario, la organización agraria ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que impulse contactos con las autoridades marroquíes para que acepten el principio de regionalización. Este mecanismo permitiría mantener las exportaciones desde aquellas zonas del país que no están afectadas por la enfermedad.

Además de la suspensión de las compras de animales vivos, UPA señala que Marruecos también ha detenido la importación de carne fresca procedente de España y ha reducido la entrada de carne congelada.

El vacuno de carne constituye uno de los sectores ganaderos de mayor peso en España. Según los datos facilitados por la organización, el país cuenta con alrededor de 6,5 millones de cabezas distribuidas en unas 110.000 explotaciones. Su actividad representa aproximadamente el 15% del valor de la Producción Final Ganadera y el 6% de la Producción Final Agraria.

UPA considera que la reapertura del mercado marroquí contribuiría a aliviar las tensiones comerciales que, a su juicio, está provocando el actual bloqueo de las exportaciones.