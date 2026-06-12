DATOS DE LA CHG
El nivel de los embalses de Córdoba cae a la espera de que lleguen los 40 grados
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este viernes 12 de junio
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CÓRDOBA
El nivel de los embalses de Córdoba continúa su descenso y apenas superan el 88 por ciento, en una semana de altas temperaturas y con un posible giro el domingo con llegada de lluvias. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este viernes 12 de junio al 88,16% de su capacidad, con un total de 2.925,096 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 85,10 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 12 de junio, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,18% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 84,49%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,23%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,59%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,58%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,73%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 84,91%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,10%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,77%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,90%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,88%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,41% de su capacidad.
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