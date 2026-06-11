La Universidad de Córdoba coordina un proyecto estatal para acelerar la digitalización del sector agroalimentario

La Universidad de Córdoba ha coordinado el proyecto DTDA2 - Demostración de Tecnologías Digitales en AgroAlimentación, una iniciativa de ámbito supraautonómico impulsada junto a la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Zaragoza y Cooperativas Agroalimentarias de España con el objetivo de fomentar la transferencia de conocimiento y favorecer la incorporación de herramientas digitales al sector agroalimentario.

El proyecto se ha desarrollado dentro de la convocatoria de subvenciones para el intercambio de conocimientos y actividades de formación e información de ámbito supraautonómico dirigidas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027, concretamente en la Intervención 7201. La actuación ha contado con una inversión prevista de 349.896,85 euros, financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Doce actividades demostrativas

A lo largo de su ejecución, DTDA2 ha desarrollado doce actividades demostrativas en sedes universitarias, explotaciones agrarias, ferias profesionales y encuentros de referencia del sector. Estas actuaciones han permitido mostrar aplicaciones prácticas relacionadas con el uso de sensores espectrales NIRS e inteligencia artificial, la optimización del riego mediante gemelos digitales, la robótica agrícola, la aplicación de bioestimulantes, el abonado de precisión, la elaboración de mapas agronómicos, la monitorización ganadera mediante collares inteligentes y el uso de herramientas digitales para la gestión y la toma de decisiones en explotaciones agrícolas y ganaderas.

La Universidad de Córdoba ha participado de manera activa en varias de estas acciones, entre ellas las jornadas dedicadas al manejo agrícola, los sensores espectrales no destructivos NIRS, la inteligencia artificial aplicada al campo y la gestión eficiente del riego.

Presencia en ferias y encuentros del sector

Las actividades desarrolladas en Córdoba se han completado con las organizadas por el resto de entidades participantes en Madrid, Valencia y Zaragoza, así como con demostraciones tecnológicas, mesas redondas y espacios de intercambio celebrados en citas sectoriales como DATAGRI y FIMA.

En conjunto, el proyecto ha acercado estas tecnologías a más de mil participantes, entre estudiantes universitarios, personal docente e investigador, técnicos, agricultores, representantes de cooperativas y empresas tecnológicas. A esta cifra se suma además la proyección obtenida en ferias y eventos especializados.

Las actividades han contado también con la colaboración de Agromarketing.online en las tareas de organización y difusión.

Más transferencia de conocimiento

La diversidad de perfiles participantes ha favorecido el intercambio de experiencias y conocimiento entre el ámbito científico, el tejido productivo y los agentes vinculados a la innovación agroalimentaria.

Según destacan los impulsores del proyecto, DTDA2 ha contribuido a reforzar la formación práctica en tecnologías digitales aplicadas al campo, facilitando la difusión de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la eficiencia en el uso de recursos, incrementar la sostenibilidad de las explotaciones y ayudar al sector a adaptarse a los retos de la transformación digital y a los objetivos marcados por la PAC.

Con la finalización de las actividades previstas, las entidades participantes cierran una etapa de trabajo conjunto que ha permitido consolidar espacios de cooperación y transferencia de conocimiento, sentando las bases para futuras iniciativas dirigidas a impulsar la digitalización, la innovación y la competitividad del sector agroalimentario.