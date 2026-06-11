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DATOS DE LA CHG

El nivel de los embalses de Córdoba cae a la espera de que lleguen los 40º a final de la semana

Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este jueves 11 de junio

Pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo.

Pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

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María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba continúa su descenso y apenas superan el 88 por ciento, en una semana de altas temperaturas y con un posible giro el domingo con llegada de lluvias. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este jueves 11 de junio al 88,16% de su capacidad, con un total de 2.929,096 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 85,20 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana este domingo.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 11 de junio, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas y más

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,67% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 84,72%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,27%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,69%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 75,48%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,84%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,15%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,25%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,82%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,92%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,03%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,40% de su capacidad.

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