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Sector primario

El Ministerio de Agricultura convoca las ayudas del programa Cultiva 2026 para estancias formativas de jóvenes del sector agrario

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 23 de junio y las estancias se desarrollarán a lo largo de 2027

Imagen de un cultivo.

Imagen de un cultivo. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado las ayudas correspondientes al programa Cultiva 2026, destinadas a la organización de estancias formativas prácticas para jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuenta con un presupuesto inicial de 1,2 millones de euros, ampliable, y está orientada a fomentar la transferencia de conocimiento y la formación práctica de jóvenes profesionales del sector agrario.

Solicitudes hasta el 23 de junio

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes desde este martes y hasta el próximo 23 de junio, incluido. Podrán participar en esta convocatoria las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal, así como entidades, asociaciones u organizaciones representativas de los sectores agrícola y ganadero de ámbito nacional y sin ánimo de lucro.

Planes de estancias y explotaciones modelo

Las entidades deberán acompañar su solicitud con un plan de estancias formativas que incluya las explotaciones modelo de acogida y las actividades programadas en cada una de ellas.

Ese plan tendrá carácter supraautonómico y deberá garantizar la presencia de explotaciones agrarias con mujeres al frente.

Además, las explotaciones de acogida tendrán que estar vinculadas a la entidad que las presente y ser consideradas modélicas por su grado de innovación, sus medios productivos, su modelo de negocio o sus características sociales, ambientales y climáticas.

Catálogo de estancias formativas

El conjunto de los planes presentados por las entidades solicitantes conformará el Catálogo de Estancias Formativas de 2026, que servirá de base para que los jóvenes agricultores y ganaderos puedan seleccionar las estancias en las que participarán.

Quién puede participar

Podrán optar al programa los jóvenes profesionales agrarios titulares de explotaciones ubicadas en territorio nacional que no hayan cumplido 41 años.

También podrán presentar solicitud quienes, aun teniendo actualmente 41 años o más, se hubieran incorporado a la actividad agraria en los últimos cinco años con una edad igual o inferior a 40 años.

Prioridad para mujeres y nuevas incorporaciones

Para la asignación de las estancias, el Ministerio dará prioridad a los jóvenes incorporados más recientemente a la actividad, a las mujeres agricultoras y ganaderas y a quienes no hayan participado en convocatorias anteriores del programa.

Las estancias formativas se desarrollarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

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Más información en este enlace web.

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