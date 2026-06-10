Destinan casi 18 millones para contratar a 339 jóvenes agricultores y ganaderos en Córdoba: "Cada incorporación asegura el futuro de una explotación"

La Junta de Andalucía destinará 17,94 millones de euros a facilitar la incorporación de 339 jóvenes agricultores y ganaderos al sector agrario en la provincia de Córdoba, dentro de la resolución definitiva de las ayudas para el establecimiento de nuevos profesionales en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, han dado a conocer este lunes los datos de esta convocatoria, que sitúan a Córdoba entre las provincias con mayor peso en esta línea de apoyo impulsada por la administración autonómica.

Garantizar el relevo generacional, "uno de los principales desafíos"

Durante la comparecencia, Molina ha destacado que “garantizar el relevo generacional es uno de los principales desafíos del sector agrario” y ha señalado que estas ayudas constituyen “una inversión en el futuro del campo cordobés, en la continuidad de las explotaciones familiares y en el desarrollo económico y social de nuestros municipios”. “Queremos que los jóvenes dispongan de recursos desde el primer momento para iniciar su actividad, pero también garantizar que los proyectos se consolidan y generan empleo y riqueza en el medio rural”, ha señalado Molina.

Un agricultor maneja un tractor para realizar tareas de labranza en un olivar cordobés. / E. P.

Adolfo Molina ha subrayado que “el campo necesita rentabilidad, infraestructuras, agua y apoyo institucional, pero también necesita jóvenes que garanticen su continuidad”. En este sentido, ha afirmado que “cada incorporación supone asegurar el futuro de una explotación, mantener empleo en el territorio y contribuir a fijar población en nuestros municipios”.

“Estas ayudas son mucho más que una subvención; son una apuesta por el futuro de nuestros pueblos y por la continuidad de uno de los sectores más importantes de la provincia de Córdoba”, ha concluido.

Córdoba concentra el 13,8 por ciento de los beneficiarios

Los 339 jóvenes beneficiarios cordobeses representan el 13,8 por ciento del total de incorporaciones aprobadas en Andalucía, porcentaje que coincide también con el volumen de fondos que recibe la provincia dentro del conjunto autonómico.

Del total de expedientes resueltos favorablemente en Córdoba, 311 corresponden a la convocatoria general, con una ayuda superior a 16,4 millones de euros; 22 se encuadran en la línea específica para el sector ganadero, con más de 1,22 millones; y otros seis expedientes forman parte de la línea destinada a mujeres agricultoras, con una inversión de 315.500 euros.

La ayuda media supera los 52.900 euros por beneficiario y permitirá impulsar proyectos relacionados con el olivar, la ganadería, los cultivos herbáceos, los frutos secos, los cítricos, la horticultura y otras actividades estratégicas para la economía agraria provincial.

Pago en tres fases

Según ha explicado Adolfo Molina, estas ayudas se abonarán en tres fases para facilitar la puesta en marcha de los proyectos empresariales.

En una primera etapa, los beneficiarios recibirán el 25 por ciento de la ayuda una vez aceptada la resolución. Posteriormente, se abonará un 50 por ciento cuando acrediten el inicio efectivo de la actividad agraria y, por último, el 25 por ciento restante se percibirá tras la ejecución del plan empresarial y la comprobación del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Molina ha defendido que este sistema busca que los jóvenes dispongan de recursos desde el primer momento, pero también que sus iniciativas se consoliden y generen empleo y riqueza en el medio rural.

Relevo generacional en el campo

Durante la comparecencia, el delegado del Gobierno ha subrayado que garantizar el relevo generacional es uno de los grandes desafíos del sector agrario y ha enmarcado esta convocatoria como una apuesta por el futuro del campo cordobés, por la continuidad de las explotaciones familiares y por el desarrollo económico y social de los municipios.

La resolución forma parte de la estrategia del Ejecutivo andaluz para reforzar el sector agrario y favorecer la entrada de nuevas generaciones en una actividad que considera esencial para la economía y la cohesión territorial.

Más de 129 millones en toda Andalucía

En el conjunto de Andalucía, la convocatoria permitirá la incorporación de 2.455 jóvenes agricultores y ganaderos gracias a una inversión pública de 129,94 millones de euros.

Adolfo Molina ha insistido en que el campo necesita rentabilidad, infraestructuras, agua y apoyo institucional, pero también nuevos profesionales que aseguren su continuidad, y ha defendido que cada incorporación ayuda a mantener actividad económica y población en el territorio.