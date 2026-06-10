Más de 170 vinos compiten en Córdoba por ser los mejores de la península Ibérica en los Premios Mezquita

Distintas variedades de vinos de España y Portugal compiten en Córdoba para posicionarse como los mejores de la península Ibérica. Una veintena de catadores han degustado este miércoles en el Círculo de la Amistad las 175 muestras que aspiran a obtener un reconocimiento en el Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita, que en su 32ª edición está dedicado a Montalbán, cuna del Pedro Ximénez.

Unos 20 expertos de todo el territorio nacional, divididos en cuatro mesas, han catado las 175 muestras presentadas al concurso organizado por la Academia del Vino con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba en la presente edición. Se trata de una cifra de participación ligeramente inferior al año pasado, cuando se presentaron a concurso más de 200 muestras, lo que ha hecho que se reduzcan igualmente las mesas de cata y que pasen de cinco a cuatro.

Una experta cata uno de los vinos durante la cata de los Premios Mezquita. / Manuel Murillo

Una mayor representación de generosos

Entre las variedades, según ha explicado la directora del certamen, Isabel López Infante, destaca un mayor número de vinos generosos y hay una representación menor de vinos blancos jóvenes. Esto se debe, según López Infante a que la cata ha tenido lugar "algo más tarde que otros años". Entre los vinos presentados hay un mayor número de españoles, aunque también hay representación de caldos procedentes de Portugal. Si bien, este año no han acudido a la degustación catadores portugueses, como es habitual.

Cata de los Premios Mezquita del Vino, en el Círculo de la Amistad. / Manuel Murillo

El Aula del Vino, entidad que promueve el certamen, ha destacado la importancia de este concurso que, aseguran, es el más antiguo de este tipo y cuya trayectoria ha sido ininterrumpida durante 32 años.

Los ganadores del certamen se darán a conocer en los próximos días a través de la página web del Aula del Vino y la entrega de los galardones tendrá lugar en septiembre.