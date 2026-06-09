El Valle del Guadalquivir premia la excelencia de sus aceites de oliva virgen extra

El Centro Cultural Francisco López de Ahumada Paco el Cura de Fuente Palmera ha acogido este martes la gala de entrega de los décimocuartos Premios Valove, que reconocen a los mejores aceites de oliva virgen extra del Valle del Guadalquivir, iniciativa organizada por la Asociación para la Promoción y Articulación del Sector del Aceite de Oliva del Valle del Guadalquivir y el Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, empresas productoras, cooperativas y entidades del sector oleícola. Se han concedido un total de diez premios, el primero al Maestro de Molino, que ha recaído en José Ruiz, de Almazara 1945 (La Carlota).

Los premiados este año

En la categoría de frutado maduro el primer premio ha sido para Oleopalma, SAT (Palma del Río), el segundo para Aceites Estrella del Guadalquivir (Villa del Río) y un accésit para Aceites de Oliva del Sur (Bujalance).

En frutado verde medio se ha impuesto Molino Las Tinajas (Cañete de las Torres), seguido de Eporabad (Pedro Abad), otorgándose el accésit a Virgen del Voto (Bujalance).

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Y en frutado verde intenso el ganador ha sido Aceites Prieto Reina (Montoro), el segundo premio para Virgen de la Torre (La Victoria) y el accésit para Aceites de Oliva del Sur (Bujalance).