El nivel de los embalses de Córdoba cae a la espera de que lleguen los 40º a final de la semana

El nivel de los embalses de Córdoba continúa su descenso y ya caen por debajo del 89 por ciento, en una semana en la que se espera que se alcancen los 40º y con un posible giro el domingo con llegada de lluvias. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este martes 9 de junio al 88,43% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 85,44 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 9 de junio, de acuerdo con la información de la CHG: