Asaja Córdoba prevé una cosecha de almendra un 30% superior, pero alerta de la caída de superficie por la muerte de árboles

Asaja Córdoba ha avanzado que la provincia afronta una campaña de almendra favorable en términos de producción, con una previsión de 11.000 toneladas, lo que supondría un incremento del 30 por ciento respecto al año anterior. El presidente de la organización, Fernando Adell, ha precisado no obstante que se trata de una estimación y que todavía quedan meses decisivos para confirmar el resultado final de la campaña.

A nivel nacional, la previsión se sitúa en 135.250 toneladas de almendra grano, un 6,58 por ciento más que en la campaña anterior y un 32,89 por ciento por encima de la media de los últimos cinco años.

Lluvias y vecería, claves en la mejora de la campaña

Según ha explicado Adell, este repunte de la producción estaría relacionado con dos factores principales: las abundantes precipitaciones registradas durante el otoño, el invierno y el inicio de la primavera, y el llamado efecto de vecería, después de varias campañas anteriores menos favorables.

Imagen de un gusano cabezudo, cedido por Asaja. / CÓRDOBA

La organización destaca que las lluvias han permitido recuperar las reservas hídricas tanto en los suelos como en los embalses, que presentan niveles elevados tras varios años de sequía, una situación que, a su juicio, garantiza además buenas dotaciones de agua para el riego en la fase final del cultivo y mejora las expectativas en las principales zonas productoras de la provincia.

Más gasto por enfermedades, daños y fertilizantes

Pese a esta evolución positiva, Asaja Córdoba advierte de que la elevada humedad de esta campaña también ha favorecido la aparición de enfermedades fúngicas, por lo que considera necesario mantener una vigilancia fitosanitaria adecuada hasta la recolección.

La organización añade que esta situación ha obligado a incrementar los tratamientos, entre ellos los fungicidas, lo que ha elevado los costes del cultivo. A ello suma los daños en infraestructuras agrarias provocados por las borrascas y el encarecimiento de los fertilizantes por el contexto de los conflictos bélicos.

Preocupación por la pérdida de superficie

Junto a las previsiones de cosecha, Asaja Córdoba ha mostrado su preocupación por la reducción de la superficie de almendro en la provincia, que atribuye a la expansión de la plaga conocida como gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis), a la que responsabiliza de la muerte de numerosos árboles.

La organización lamenta que, desde la retirada del mercado de materias activas que considera eficaces y la reducción del número de aplicaciones autorizadas, la superficie cultivada no haya dejado de caer. Según los datos que cita de la administración autonómica, en Córdoba se habrían perdido en dos años más de 2.500 hectáreas de almendro.