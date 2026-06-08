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Medio ambiente

Pedroche acogerá el 20 de junio una jornada de ciencia ciudadana para evaluar el estado de su dehesa

Los proyectos DehesAlert y LIFE Fagesos organizan DehesaBlitz, una actividad gratuita que combinará una ruta interpretativa y un muestreo participativo en la mayor dehesa pública de Europa

Ganado vacuno en una dehesa del Valle de los Pedroches.

Ganado vacuno en una dehesa del Valle de los Pedroches. / Rafa Sánchez

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La dehesa de Pedroche será escenario el próximo 20 de junio de DehesaBlitz, una jornada de ciencia ciudadana organizada por los proyectos DehesAlert y LIFE Fagesos con el objetivo de acercar a la población al conocimiento y evaluación del estado de salud de este ecosistema.

La actividad invita al público general a participar en una experiencia que combinará una ruta interpretativa gratuita por la mayor dehesa pública de Europa con un muestreo participativo de árboles, contribuyendo así a la recopilación de información sobre este valioso entorno mediterráneo.

Implicar a la ciudadanía en el cuidado de la dehesa

La iniciativa parte de la idea de que la implicación social puede convertirse en una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad de la dehesa, un ecosistema esencial en la provincia de Córdoba desde el punto de vista ecológico, económico y social.

Cartel del Dehesa Blitz.

Cartel del Dehesa Blitz. / CÓRDOBA

En este sentido, la ciencia ciudadana apuesta por incorporar a la población a proyectos y acciones de investigación, favoreciendo el seguimiento y la conservación de espacios naturales de gran valor.

Dos proyectos detrás de la iniciativa

LIFE Fagesos es un proyecto europeo cofinanciado por el Programa LIFE de la Unión Europea, orientado a desarrollar y aplicar soluciones innovadoras frente al decaimiento de encinas, alcornoques y castaños provocado por especies de Phytophthora y agravado por el cambio climático.

Por su parte, DehesAlert es una iniciativa de ciencia ciudadana coordinada por la Universidad de Córdoba y Cicap, financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), que persigue implicar a la sociedad en el seguimiento y conservación de la dehesa.

Colaboración local

La actividad cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Pedroche, el Consejo de Estudiantes de la ETSIAM (Ceame) y el Club de Montaña Verticalia, entidades que contribuirán al desarrollo de la ruta interpretativa y a la difusión de las acciones de participación ciudadana previstas durante la jornada.

Inscripción gratuita

La acción comenzará a las 9.00 horas en la Cooperativa Agropecuaria de Pedroche. La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 15 de junio, por orden de inscripción. Tras el muestreo, la jornada concluirá con una comida y la entrega de premios a los participantes.

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Además, las personas que deseen desplazarse desde Córdoba podrán hacerlo en un autobús gratuito con salida prevista a las 8.00 horas, previa inscripción.

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