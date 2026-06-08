La Junta pide al Gobierno una rebaja del 35% en los módulos del IRPF para todas las producciones agrícolas andaluzas

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha solicitado por segunda vez al Gobierno central la rectificación de la orden del Ministerio de Hacienda que fija las reducciones de los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del IRPF, conocidos como módulos, para el ejercicio 2025.

La Junta reclama que se aplique una rebaja de al menos el 35 por ciento para todas las producciones agrícolas de Andalucía, con el objetivo de minimizar el impacto económico negativo sobre las explotaciones de la comunidad y ajustar mejor la tributación a la situación productiva del campo andaluz.

Una revisión adaptada a la realidad del sector

Según expone la administración andaluza, el ejercicio 2025 ha estado marcado por una sucesión de circunstancias excepcionales de carácter climático, fitosanitario y económico que han provocado descensos de rendimiento y una pérdida significativa de rentabilidad en numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por ello, la Junta insiste en la necesidad de aplicar una reducción general del 35 por ciento para todas las producciones agrícolas y forestales, elevando en este último caso la rebaja al 45 por ciento debido a la mayor exposición de estas actividades a esas circunstancias adversas.

Peticiones específicas para horticultura, cereales, flores y remolacha

Además de esa rebaja general, la Consejería plantea reducciones concretas en sectores especialmente afectados.

En el caso de las producciones hortícolas, uno de los ámbitos estratégicos de mayor peso económico, social y exportador de la agricultura andaluza, solicita que el índice de rendimiento neto pase de 0,26 a 0,14 para toda Andalucía.

La Junta ha reiterado igualmente su petición para los cereales, proponiendo ahora una reducción extraordinaria también de 0,26 a 0,14 en el conjunto de la comunidad.

Para la flor cortada y las plantas ornamentales, vuelve a reclamar que el índice aplicable se reduzca de 0,32 a 0,18.

En cuanto a la remolacha azucarera, y teniendo en cuenta la desaparición de este cultivo en Andalucía, la propuesta pasa por adaptar el índice de rendimiento neto de 0,13 a 0,07 para favorecer la reconversión del sector y adecuar la tributación a la situación excepcional sufrida en 2025.

La Junta pide un 50 por ciento menos en ganadería

En el ámbito ganadero, la administración andaluza ha solicitado una reducción de al menos el 50 por ciento en los índices de rendimiento neto aplicables a todas las producciones de esta campaña.

La petición responde, según la Junta, a la aparición y persistencia de distintos procesos sanitarios en la cabaña ganadera, al aumento de costes de producción y a la falta de rentabilidad.

Además, plantea rebajas adicionales para el ovino y caprino de carne, cuyo índice pasaría de 0,13 a 0,05, y para el ovino y caprino de leche, con una propuesta de reducción de 0,26 a 0,10. Esta última coincide con la solicitud realizada también para las producciones apícolas.

Demandas por provincias y municipios

La Junta solicita igualmente que el Gobierno atienda las propuestas planteadas en el ámbito provincial y municipal. En la provincia de Almería, reclama una reducción extraordinaria del índice de rendimiento neto para todas las producciones hortícolas, adaptada a la gravedad de las pérdidas acreditadas y a sus circunstancias excepcionales.

Trabajo en el campo. / CÓRDOBA

En Jaén, insiste en la necesidad de aplicar una rebaja adicional para los productos del olivo, pasando de 0,26 a 0,12.

La Consejería justifica esta petición en que, según denuncia, el Ministerio ha dejado fuera de las ayudas por borrascas a comarcas y municipios de la provincia de Granada sin justificación y tampoco les ha facilitado una reducción de módulos en el olivar.

En el caso de la aceituna de mesa, la Junta vuelve a reclamar una rebaja de 0,26 a 0,14 en aquellos municipios con mayor peso de esta producción.

Correcciones para evitar agravios comparativos

Por último, la Consejería también ha pedido que se corrija la orden para evitar agravios comparativos entre municipios no incluidos en las propuestas inicialmente trasladadas por Andalucía.

Como ejemplo, cita el caso de la comarca de La Vega, en la provincia de Sevilla, donde, según explica, por un error material involuntario no se incluyó al municipio de La Algaba entre los términos propuestos para una reducción extraordinaria en las producciones de cítricos, en las que se plantea pasar de 0,26 a 0,08.