Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias piden continuidad en el trabajo de la Consejería de Agricultura

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, han reclamado continuidad en el trabajo desarrollado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, al considerar fundamental preservar la interlocución, la experiencia técnica y la coordinación alcanzadas con la administración andaluza.

En un comunicado conjunto, las entidades sitúan esta petición en el contexto de la nueva legislatura andaluza y subrayan la necesidad de dar estabilidad a los mecanismos de coordinación consolidados en los últimos años, especialmente a través de la Mesa de Interlocución Agraria.

Defensa de una interlocución estable

Las organizaciones firmantes sostienen que el sector agroalimentario andaluz constituye uno de los principales pilares económicos, sociales y territoriales de la comunidad, por su peso en el valor añadido bruto, en el empleo y en la vertebración del medio rural.

A su juicio, esta relevancia exige una acción política “estable, rigurosa y plenamente coordinada” con quienes representan a agricultores, ganaderos y cooperativas agroalimentarias.

Según destacan, la colaboración mantenida durante los últimos años entre el sector y la administración andaluza ha permitido construir posiciones comunes, defender los intereses de Andalucía y trasladar a las instituciones nacionales y europeas una voz unitaria en cuestiones estratégicas.

La reforma de la PAC, entre las principales preocupaciones

Las organizaciones agrarias consideran especialmente importante mantener esa continuidad ante la futura reforma de la Política Agraria Común posterior a 2027 y la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual, procesos que, según advierten, pueden suponer un cambio profundo en la configuración de la PAC y en sus instrumentos de financiación.

En este sentido, recuerdan que Andalucía es la principal región productora agraria de la Unión Europea y que, por tanto, se juega mucho en este nuevo escenario.

Rentabilidad, agua, relevo generacional y burocracia

Junto a la reforma de la PAC, el comunicado enumera otros retos que el sector considera de enorme trascendencia, entre ellos la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la falta de mano de obra, la digitalización, la innovación, las inversiones en materia de agua en un contexto de cambio climático, la reducción de la burocracia, la defensa frente a la competencia desleal de terceros países y el reconocimiento de la función social, económica y ambiental del sistema agrario andaluz.

Las organizaciones señalan además que el seguimiento de la normativa comunitaria y de los procesos de toma de decisiones en Bruselas requiere conocimiento, experiencia y capacidad de respuesta.

Petición de estabilidad en la nueva etapa

Por todo ello, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía consideran fundamental garantizar la continuidad de los equipos de decisión y gestión que han venido trabajando en la Consejería en estos ámbitos.