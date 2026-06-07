El vinagre de calidad busca su promoción en el congreso Vinavin en Córdoba

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge a comienzos de esta semana el II Congreso Profesional del Vinagre organizado por la asociación Vinavin, en el que se debatirá acerca del futuro, la promoción y la importancia de este producto que cuenta con una denominación de origen propia en la zona Montilla-Moriles.

Como preludio a los debates y mesas redondas que se darán este lunes y martes, este domingo se celebró un viaje para conocer la comarca vinícola de Montilla-Moriles, que concluyó con un almuerzo en una fina agraria. Un grupo seleccionado de comunicadores y prescriptores participó en la Ruta Profesional Marco Montilla-Moriles, una «inmersión técnica y sobre el terreno para descubrir la enorme diversidad y el potencial» de los vinagres que se producen en la provincia de Córdoba, según informó la organización.

Un momento de la visita a Bodegas Robles. / CÓRDOBA

La presidenta de Vinavin, Rocío Márquez, ha explicado que el recorrido realizado por la zona de Montilla-Moriles ha permitido a productores y comunicadores conocer el trabajo de los vinagreros locales. Han estado primero en Doña Mencía, donde han podido conocer una bodega que elabora exclusivamente vinagres; y en Montilla, donde han conocido Alvear, Bodegas Robles y la finca Buytrón. Han podido ver de primera mano cómo se elaboran los vinagres cordobeses así como los proyectos vinculados al enoturismo y la producción ecológica, entre otras cuestiones.

Los debates

Los días 8 y 9 de junio el Palacio de Congresos de la ciudad se convertirá en el núcleo del debate profesional a través de diversas mesas redondas, sobre «Proyectos de I+D del vinagre de calidad», en la que participarán destacados investigadores del sector, como los profesores Paolo Giudici, de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, o Isidoro García, catedrático de la Universidad de Córdoba, entre otros.

Otra mesa redonda versará sobre «Vinagre de calidad, un sector con voz propia», que estará protagonizada por representantes de algunas de las bodegas más relevantes del sector, como Almazaras de la Subbética o Bodegas Robles, entre otras.

También se hará una «Radiografía actual del vinagre de calidad», en una mesa en la que estarán presentes representantes de los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas (DOP) andaluzas, Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Vinagre de Jerez o la italiana Aceitaia del Cristo, perteneciente a la DOP Módena.

Participantes en el encuentro este domingo. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Durante el evento tendrá lugar, igualmente, la entrega de galardones del VIII Concurso Internacional de Vinagres Vinavin Premio Especial Diputación de Córdoba, que en su última convocatoria, celebrada en el pasado mes de marzo, recibió 84 muestras de vinagres procedentes de todas partes del mundo.

Además, tendrán lugar a lo largo de este encuentro, para todos los inscritos, catas magistrales y visitas técnicas guiadas al esperado Túnel del Vinagre y un showcooking en el que se podrán ver distintas elaboraciones y aplicaciones de este producto de la mano de la chef María José San Román y de la chef embajadora de Vinavin, Eva Millán.