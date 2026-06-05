El Ministerio de Agricultura somete a información pública la reforma de la PAC para introducir ajustes técnicos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto este viernes trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se modifican diversas disposiciones normativas del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) con el objetivo de introducir ajustes técnicos tras la experiencia acumulada en sus tres primeros años de desarrollo.

Según ha informado el ministerio en un comunicado, el trámite de audiencia pública permanecerá abierto hasta el próximo día 25 de junio inclusive, periodo en el que los ciudadanos y organizaciones podrán remitir sus aportaciones al correo electrónico habilitado para tal fin.

Así, según han explicado desde el ministerio, con estos ajustes en cuatro reales decretos y una orden ministerial buscan "reforzar la claridad, la coherencia y la eficacia del marco normativo" de la PAC, incorporando mejoras derivadas de la práctica de las tres primeras campañas.

Entre las principales novedades, se introducen "precisiones" en el Real Decreto 1045/2022, que regula los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, a los supuestos en los que las cesiones de estos derechos sin tierras quedan exentas del peaje cuando se realizan a favor de nuevos agricultores, una medida que busca "facilitar el relevo generacional" y la seguridad jurídica.

Fotografías geoetiquetadas

Por su parte, en el Real Decreto 1047/2022, que regula el sistema de gestión y control de las intervenciones, se flexibilizan controles y se moderniza el sistema al admitir fotografías geoetiquetadas o fuentes alternativas a los satélites Sentinel, además de reforzarse las inspecciones a posteriori para vigilar que no se instale riego en viñedos reconvertidos a secano.

Además, la reforma del Real Decreto 1048/2022, que regula la aplicación de pagos directos y requisitos comunes, introduce una "simplificación administrativa para evitar duplicidades de carga para los socios de cebaderos comunitarios" y clarifica la declaración de las parcelas, corrigiendo a su vez erratas detectadas en el texto actual.

Asimismo, el Real Decreto 147/2023 que establece las normas para la aplicación de penalizaciones, la modificación trata de reforzar la coherencia del sistema al precisar el método de cálculo de la superficie determinada en aquellos casos en los que no se alcanzan los umbrales o porcentajes exigidos en determinadas prácticas de ecorregímenes para una aplicación más "homogénea y transparente".

Noticias relacionadas

Finalmente, la Orden APA/204/2023 subsana contradicciones sobre las delimitaciones gráficas mínimas de cultivo sobre las que debe especificarse el régimen de tenencia y el NIF del arrendador, cedente o aparcero, prevista actualmente para superficies superiores a una hectárea en el artículo 18 del Real Decreto 1047/2022.