Agricultura
La DO Baena acerca el AOVE a un centenar de escolares en una feria gallega y prepara una gran huevada popular
La Denominación de Origen inicia su participación en la mustra Salimat con undesayuno saludable dirigido a niños de la comarca
La Denominación de Origen Baena ha iniciado su participación en Salimat 2026 acercando la cultura del aceite de oliva virgen extra a un centenar de escolares que han participado en el Desayuno Saludable DO Baena celebrado en el recinto ferial de Silleda (Pontevedra).
La actividad ha permitido difundir entre los más jóvenes los valores de una alimentación equilibrada y el papel del aceite de oliva virgen extra como uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. A través de una experiencia cercana y didáctica, los escolares han podido conocer las características de un producto emblemático de nuestra gastronomía y la importancia de incorporar hábitos saludables desde edades tempranas.
Con esta iniciativa, la Denominación de Origen Baena refuerza su compromiso con la educación alimentaria y la divulgación de la cultura oleícola entre las nuevas generaciones, acercando el conocimiento sobre el aceite de oliva virgen extra certificado a nuevos públicos y territorios.
Una huevada popular y un concurso de tortillas
La presencia de la DO Baena en Salimat continuará este sábado con la celebración de “Échale huevos al aceite DO Baena”. Una gran huevada popular, con la colaboración de Avimós y Pan de Cea IGP, que tendrá lugar a las 12.30 horas en la zona de terraza del recinto ferial. La actividad permitirá a los visitantes degustar huevos fritos elaborados con aceite de oliva virgen extra certificado por la DO Baena en una de las propuestas más participativas y esperadas de la feria.
La programación concluirá el domingo con el Gran Concurso DO Baena de Tortilla Española, previsto a las 12.00 horas, una iniciativa que pondrá en valor la versatilidad y calidad del aceite de oliva virgen extra en una de las recetas más representativas de la gastronomía española.
Promoción y divulgación
La participación de la Denominación de Origen Baena en Salimat forma parte de su estrategia de promoción y divulgación en mercados nacionales, acercando al consumidor final los valores diferenciales del aceite de oliva virgen extra certificado y apoyando la labor de las cooperativas y almazaras inscritas en la denominación.
Para José Manuel Bajo, “acciones como las que estamos desarrollando en Salimat permiten acercar el aceite de oliva virgen extra a públicos muy diversos, desde los más jóvenes hasta los consumidores habituales, mostrando de forma práctica sus cualidades, su sabor y su papel esencial dentro de una alimentación saludable”.
Con esta presencia en Galicia, la Denominación de Origen Baena continúa consolidando su labor de promoción de la cultura del aceite de oliva virgen extra y reforzando el reconocimiento de uno de los productos agroalimentarios más representativos de Andalucía.
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