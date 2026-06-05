La Diputación de Córdoba muestra en Galicia la excelencia de los productos cordobeses

La Diputación de Córdoba está participando, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la marca Sabor a Córdoba, en el Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026, que se celebra hasta el 7 de junio en Silleda, Pontevedra, en el marco de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.

La institución provincial asiste a este evento junto con algunas empresas de la provincia, como Almazaras de la Subbética, de Carcabuey; almazara Pago Las Monjas, de Montoro; Castillo de Moriles, de Moriles; Aceite de Oliva Virgen Extra Olivar Centenario Vida Perra, de Villaviciosa de Córdoba; Milelinízate, de Villa del Río; Miluma, de Cañete de las Torres; Renacer, de La Carlota; Bodegas Robles, de Montilla; y AOVE San Ildelfonso, de Almodóvar del Río.

Hasta allí se ha desplazado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha destacado que “esta feria es uno de los principales escaparates del panorama nacional e internacional del sector alimentario y gastronómico. Se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico para productores, distribuidores, compradores y profesionales y tiene la capacidad de fusionar y unir dos sectores fundamentales para la provincia, el de la alimentación y el del turismo”.

Variedad y singularidad de los productos de Córdoba

El delegado ha incidido en que “vamos acompañados de nueve empresas de la provincia que, en un stand de 108 metros y bajo la marca Sabor a Córdoba, podrán exhibir la calidad, la variedad y la singularidad de sus productos, como aceite de oliva virgen extra, garbanzo lechal, mermelada de uva de Pedro Ximenez, vinos, vinagres, magdalenas, regañás o miel, entre otros”.

Romero ha apostillado que “Córdoba, además de producto, tiene que ser territorio, gastronomía, paisaje y experiencia. Y todo eso lo podemos mostrar en esta feria, porque, además de llevar nuestros productos agroalimentarios, tendremos la posibilidad también de vender nuestro enoturismo, oleoturismo y, en general, el turismo industrial”.

Iprodeco ha organizado en el día de hoy un showcooking a cargo del cocinero Xoanqui Ameixeiras, que realizará en directo una receta de maridaje de productos gallegos con productos cordobeses de las empresas que quieran participar.

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En definitiva, ha enfatizado Romero, “venimos a esta feria a hacer negocio, Córdoba viene a contar lo que sabe hacer y lo hacemos en una tierra, la gallega, con la que nos complementamos perfectamente. Galicia sabe a mar y en Córdoba sabemos amar al campo y cuidarlo”.