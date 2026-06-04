Investigadores de la Universidad de Córdoba detectan por primera vez en España un nuevo parásito causante de la piroplasmosis en equinos

Un hallazgo veterinario en el que han colaborado investigadores cordobeses puede cambiar la forma de diagnosticar y controlar una enfermedad clave para el sector equino. Un equipo del área de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Córdoba ha participado en la primera detección en España de Theileria haneyi, un nuevo parásito causante de la piroplasmosis equina, una enfermedad transmitida por garrapatas que afecta a caballos, burros, mulas e incluso cebras.

La identificación se ha producido en tres caballos localizados en Andalucía, concretamente en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, gracias a una colaboración entre la UCO, la Universidad de Washington, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, y Laboratorios Gasset.

Hasta ahora, la piroplasmosis en équidos se asociaba principalmente a dos hemoparásitos: Babesia caballi y Theileria equi. Sin embargo, el estudio confirma por primera vez en España la presencia de un tercer agente, Theileria haneyi, descrito inicialmente en Estados Unidos en 2018.

Una enfermedad silenciosa en muchos caballos

Según ha informado la UCO en una nota de prensa, la piroplasmosis equina puede provocar cuadros sobreagudos, agudos o crónicos, aunque también puede pasar desapercibida en animales portadores. Entre los signos clínicos más habituales se encuentran la fiebre, la ictericia y la anemia. En los casos crónicos, los síntomas pueden limitarse a una disminución del rendimiento deportivo o a una pérdida de peso.

El problema, según explican los investigadores, es que la mayoría de los caballos afectados en España son asintomáticos, lo que dificulta su detección y puede generar focos de infección silenciosos para otros animales. Además, aunque no haya síntomas, se trata de una enfermedad de declaración obligatoria en España, con consecuencias importantes para el comercio internacional de caballos.

Los investigadores y autores del trabajo Francisco Javier Mendoza García y Alejandro Pérez Écija. / CÓRDOBA

Francisco Javier Mendoza García, uno de los autores del estudio, ha explicado que la experiencia del grupo de la UCO en el manejo de caballos con piroplasmosis, especialmente animales de alto valor y deportistas de élite, les permitió detectar discrepancias en las pruebas diagnósticas.

“A lo largo de estos años encontramos frecuentes discrepancias en los resultados de las diferentes pruebas de laboratorio usadas para el diagnóstico de la piroplasmosis”, ha señalado el investigador. Esa situación llevó al equipo a plantearse “si podría existir un nuevo parásito no descrito en España que provocase esas particularidades”.

Muestras de 222 équidos de 19 provincias

Para comprobarlo, el equipo analizó muestras de sangre de 222 équidos procedentes de 19 provincias españolas. Los investigadores utilizaron distintas técnicas de PCR para detectar de forma molecular la presencia del parásito en la sangre de los animales.

El estudio permitió amplificar fragmentos de genes específicos tanto de Theileria equi como de Theileria haneyi, con el objetivo de determinar con precisión qué especie estaba presente en cada caballo. En los animales positivos, además, se amplificó un gen completo específico de Theileria haneyi para compararlo con otras cepas detectadas en distintas partes del mundo.

El resultado fue la identificación de Theileria haneyi en tres caballos andaluces, un hallazgo que abre nuevas preguntas sobre la presencia real de este parásito en España y sobre su impacto en la sanidad equina.

Implicaciones para el diagnóstico y el tratamiento

La detección de este nuevo parásito tiene especial relevancia porque la coinfección de Theileria haneyi y Theileria equi puede favorecer una “superinfección” y hacer que T. equi sea más resistente a los fármacos empleados frente a la enfermedad e incluso a las defensas del propio organismo.

Mendoza García advierte, además, de una dificultad añadida: “A día de hoy, no existe ninguna prueba serológica comercial para el diagnóstico de esta enfermedad”. El investigador también señala que los tratamientos que se emplean habitualmente frente a Theileria equi “parecen no ser efectivos contra Theileria haneyi”, y que aún no existe un fármaco capaz de eliminar este parásito del hospedador.

Este escenario plantea implicaciones clínicas, sanitarias y epidemiológicas para el control de la piroplasmosis equina en España, especialmente en un sector en el que la movilidad de animales, la competición y la compraventa internacional tienen un peso importante.

Tras esta primera detección, el equipo considera necesario ampliar el estudio con muestras sanguíneas de équidos de toda la geografía nacional. El objetivo será determinar la prevalencia molecular y serológica de esta nueva enfermedad en España y avanzar en el desarrollo de pruebas diagnósticas y tratamientos eficaces.