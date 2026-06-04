El nivel de los embalses de Córdoba sigue a la baja, sin lluvias a la vista y con una tregua térmica en las máximas

El nivel de los embalses de Córdoba continúa su descenso y ya caen por debajo del 90 por ciento, en una jornada en la que la probabilidad de lluvias sigue en el 0% y con un descenso de las temperaturas que apunta a una tregua térmica en las máximas, al menos, hasta el domingo. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este jueves 4 de junio al 89,07% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 86,08 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este jueves 4 de junio, de acuerdo con la información de la CHG: