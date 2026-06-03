Planas defiende la "prioridad europea" de España en el 40º aniversario de la PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este miércoles la "prioridad europea" de España, durante el acto de celebración del cuadragésimo aniversario de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

Planas ha clausurado el acto celebrado en el ministerio que dirige, para conmemorar los 40 años de la aplicación de la PAC, al que han asistido los representantes de la cadena alimentaria y de autoridades que han gestionado esta política durante esas cuatro décadas.

El titular de Agricultura ha reclamado, asimismo, que la PAC mantenga su identidad en el próximo presupuesto de la Unión Europea (UE) para 2028-2034 y tenga fondos adecuados, en el acto de celebración del cuadragésimo aniversario de su aplicación en España.

"Prioridad europea" frente "prioridad nacional"

Ante el "éxito" de esa política, ha dicho, "la auténtica prioridad es la prioridad europea de España".

"Cuando escucho que se forma un gobierno autonómico y se dice vamos a acabar con la opresión de Bruselas, yo me pregunto, visto todo lo que hemos hecho en estos 40 años en España, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de ello? Vamos a continuar trabajando, mal que le pese a algunos, en esa dirección", ha recalcado.

El titular de Agricultura ha reivindicado la continuidad de esa política específica, en contraste con la propuesta de la Comisión Europea (CE) que plantea diluir la PAC dentro de un megafondo junto con otras políticas como la pesca o cohesión.

Una propuesta, según Planas, que también amenaza con "renacionalizar" la PAC, mientras que España defiende que sea una política netamente europea.

Los "hitos" de la PAC

Además, se ha presentado el documento La Política Agraria Común: un triunfo de Europa, un triunfo para España, que recoge los elementos nucleares de cada reforma, las grandes cifras del campo y "los hitos" de una política que ha dejado 200.000 millones de euros en estas cuatro décadas en España.

Como ha resumido en el arranque del acto la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, esta política ha permitido pasar de "una agricultura española de subsistencia al éxito".

El economista Juan Moscoso ha señalado que la agricultura es el sector económico estratégico de la UE que, 40 años después, recibe más fondos que la suma del resto de sectores.

También ha animado al primario a "acompañar" a otros sectores en acuerdos "medidos", entre los que ha destacado el de Mercosur", e interpretar el "contexto tan complicado como el actual" para la UE por la situación geopolítica.

La ex europarlamentaria Clara Aguilera ha subrayado por su parte la "revolución" que ha supuesto esta política para la agricultura, si bien ha lamentado que en algunas ocasiones se ha legislado en la UE "muy de espaldas al sector", como en el caso del Pacto Verde.

Asimismo, ha llamado a que las regiones tengan "capacidad de decisión" en la nueva programación.

Y la catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid Isabel Bardají ha enfatizado el "momento dulce" que vive el sector en investigación, con cuestiones como la genómica de las plantas o la biotecnología que "están transformando la agricultura" en un corto espacio de tiempo.