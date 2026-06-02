MEDIO AMBIENTE
Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este martes 2 de junio. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 86,34 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.
Pantanos por provincias
Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (93,00%), seguida de Jaén (89,70%), Córdoba (89,32%), Sevilla (84,17%) y Granada (67,09%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.
- Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%
- Ocho aceites de oliva cordobeses se encuentran entre los mejores del mundo, según una revista alemana
- El viñedo sube un 30% en un lustro pero cuesta tres veces menos que una huerta
- Bodegas Robles recibe el Premio San Isidro a la Excelencia Agroalimentaria 2026
- La almazara Cuadrat Valley y un ejemplar turolense de 800 años, grandes triunfadores en los Premios AEMO 2026, entregados en la Semana del Olivo de Montoro
- La financiación para jóvenes, clave en el relevo generacional del campo
- Los agricultores del Norte de la provincia de Córdoba esperan pérdidas de hasta el 60% del cereal
- Los olivos cordobeses inician su floración, un indicador clave para la cosecha de aceituna