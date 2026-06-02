Un estudio de la Universidad de Córdoba destaca una doble vía para el cultivo ecológico: convicción moral y rentabilidad económica

La Universidad de Córdoba (UCO) ha concluido que las principales motivaciones del sector agrícola andaluz para apostar por el cultivo ecológico se reparten de forma equilibrada entre la convicción moral y la rentabilidad económica, según un estudio realizado a partir de entrevistas a cerca de 200 agricultores de la comunidad.

La investigación, de la que se ha hecho eco la agencia Efe, pone el foco en una comunidad especialmente relevante para este análisis, ya que Andalucía concentra el 50 por ciento del cultivo ecológico de España, en un contexto en el que la Unión Europea se ha marcado como objetivo para 2030 que una cuarta parte de las tierras agrícolas se cultiven con prácticas ecológicas u orgánicas.

Andalucía, laboratorio del cultivo ecológico

Precisamente por su peso en este ámbito, Andalucía es considerada un espacio especialmente útil para diseñar políticas de fomento y promoción de este modelo productivo. Sin embargo, hasta ahora no se habían analizado en profundidad las razones que llevan a los agricultores a optar por prácticas ecológicas frente a otras alternativas.

Para responder a esa cuestión, un equipo de la UCO realizó entrevistas presenciales a unos 200 agricultores y agricultoras de toda Andalucía, especialmente de las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla.

Moral y economía, al mismo nivel

El estudio concluye que las motivaciones morales, vinculadas a la preocupación por el medio ambiente y por el ecosistema social, tienen el mismo peso que las asociadas a la rentabilidad económica.

Aceite ecológico en una almazara de Castro del Río. / CÓRDOBA

La autora del trabajo, Sandra Sánchez Cañizares, ha explicado que los datos muestran “un balance muy equilibrado entre lo que llamamos dimensiones racionales, utilitarias y morales”, de manera que la conciencia medioambiental se sitúa al mismo nivel que los intereses particulares o económicos.

Un análisis centrado en el agricultor

La investigación, publicada en la revista Journal of Environmental Management, se ha desarrollado en el marco del proyecto ‘Diseño de políticas eficaces para la transición ecológica de la agricultura. Un enfoque microeconómico’, integrado en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Para clasificar y tratar la información obtenida, el equipo combinó varios modelos teóricos, entre ellos la Teoría del Comportamiento Planificado, el Modelo de Aceptación de la Tecnología y el Modelo de Activación de la Norma.

Uno de los principales aportes del estudio radica en que se centra en el propio agricultor y no únicamente en variables de tipo económico o empresarial.

Perfiles distintos, políticas distintas

Los resultados ponen de relieve la heterogeneidad del tejido agrícola andaluz, en el que conviven profesionales con perfiles sociodemográficos diversos y con relaciones también distintas con el modelo ecológico.

A partir de esta realidad, la investigación plantea que, si la Unión Europea quiere seguir impulsando la agricultura ecológica, debe diseñar políticas diferenciadas en función de los distintos perfiles y necesidades del sector.

Retención para unos, convencimiento para otros

En ese sentido, el estudio sugiere aplicar políticas centradas en la retención para aquellos agricultores que ya han optado por el modelo ecológico, con la simplificación administrativa y de procedimientos como principal herramienta.

En cambio, para quienes aún se resisten a adoptarlo, plantea impulsar medidas dirigidas a activar la convicción moral en torno al medio ambiente, junto con la formación y la asistencia necesarias para facilitar el cambio de modelo.