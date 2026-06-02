El nivel de los embalses de Córdoba comienzan a bajar con los primeros avisos amarillos por altas temperaturas

El nivel de los embalses de Córdoba continúa su descenso y ya caen por debajo del 90 por ciento coincidiendo con la primera ola de calor 'no oficial' de la temporada, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aún no la califica como tal. Esta semana comienza con los termómetros disparados, aviso amarillo por calor este martes 2 de junio, y sin pronóstico de lluvias en el horizonte. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este martes 2 de junio al 89,32% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 86,34 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 2 de junio, de acuerdo con la información de la CHG: