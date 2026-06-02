DATOS DE LA CHG
El nivel de los embalses de Córdoba comienzan a bajar con los primeros avisos amarillos por altas temperaturas
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este martes 2 de junio
El nivel de los embalses de Córdoba continúa su descenso y ya caen por debajo del 90 por ciento coincidiendo con la primera ola de calor 'no oficial' de la temporada, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aún no la califica como tal. Esta semana comienza con los termómetros disparados, aviso amarillo por calor este martes 2 de junio, y sin pronóstico de lluvias en el horizonte. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este martes 2 de junio al 89,32% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 86,34 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 2 de junio, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,92% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,63%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,57%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 92,63%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,82%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,49%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,75%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 94,93%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,53%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,12%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,31%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,95% de su capacidad.
- Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%
- Ocho aceites de oliva cordobeses se encuentran entre los mejores del mundo, según una revista alemana
- El viñedo sube un 30% en un lustro pero cuesta tres veces menos que una huerta
- Bodegas Robles recibe el Premio San Isidro a la Excelencia Agroalimentaria 2026
- La almazara Cuadrat Valley y un ejemplar turolense de 800 años, grandes triunfadores en los Premios AEMO 2026, entregados en la Semana del Olivo de Montoro
- La financiación para jóvenes, clave en el relevo generacional del campo
- Los agricultores del Norte de la provincia de Córdoba esperan pérdidas de hasta el 60% del cereal
- Los olivos cordobeses inician su floración, un indicador clave para la cosecha de aceituna