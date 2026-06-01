UDIM acusa al equipo de gobierno de Montoro de "dejar morir la Feria del Olivo"

El portavoz de la Unión Democrática Independiente de Montoro (UDIM), José Romero, ha denunciado en rueda de prensa que "el equipo de gobierno ha dejado morir la Feria del Olivo", acusando directamente a la alcaldesa, Lola Amo, de una "profunda falta de ambición y de proyecto para la ciudad".

Romero, líder de la segunda fuerza política del municipio, se mostró muy crítico tras el cambio de formato del emblemático evento: "Es difícil comprender que se afirme que este tipo de ferias ya no se llevan, cuando recientemente hemos visto cómo otras ciudades continúan apostando precisamente por este modelo, generando oportunidades, atrayendo inversión y fortaleciendo su posición dentro del sector".

Para el portavoz de UDIM, la decisión es especialmente grave dada la viabilidad del encuentro. "Más difícil todavía es entender que, existiendo apoyos institucionales para mantener viva la Feria del Olivo, el gobierno municipal haya optado deliberadamente por abandonar un proyecto que era patrimonio colectivo de todos los montoreños", lamentó.

"Improvisación" y falta de alternativas

Asimismo, Romero criticó la falta de previsión que ha rodeado los últimos cambios en la programación municipal. "La improvisación ha vuelto a marcar la actuación del equipo de gobierno. Lo que inicialmente se anunció como dos jornadas técnicas terminó reducido a una sola; y las carpas previstas junto al Teatro Municipal, donde supuestamente se mostrarían innovaciones tecnológicas para el sector, desaparecieron sin explicaciones". Aclaró que la programación ha consistido en actividades divulgativas, catas, visitas escolares, rutas en bicicleta, showcooking, entrevistas y acciones promocionales que, "siendo positivas y útiles, no pueden ocultar la realidad: ninguna de ellas sustituye la dimensión económica, empresarial, comercial y estratégica que tenía la Feria del Olivo".

Critica la ausencia de proyectos transformadores

"Montoro pierde mucho más que una feria: pierde uno de sus grandes referentes, una de sus principales señas de identidad y uno de los pocos proyectos capaces de situar al municipio en el mapa nacional e internacional". ha afirmado.

El líder de la oposición advirtió de que el municipio se está instalando "peligrosamente en una dinámica de resignación, de ausencia de proyectos transformadores y de falta de visión de futuro". Según Romero, la alcaldesa "no solo ha dejado caer uno de los grandes símbolos económicos y sociales de Montoro, sino que ha demostrado una preocupante falta de liderazgo, iniciativa y ambición política para defender aquello que hacía diferente a nuestro pueblo», lo que a su juicio supone perder «el esfuerzo de generaciones enteras y, sobre todo, una oportunidad de futuro".