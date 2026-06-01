Seis comunidades de regantes de la provincia de Córdoba piden permiso para usar aguas depuradas

Varias comunidades de regantes han comenzado a tramitar ya las solicitudes para el uso de las aguas regeneradas que salen de las depuradoras cordobesas, lo que permitirá gastar un recurso que ahora mismo termina en los cauces fluviales sin mayor aprovechamiento.

La delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba ha confirmado a este medio que se han presentado un total de seis solicitudes de otras tantas comunidades regantes para usar las aguas regeneradas. Los colectivos se acogen así a las medidas incluidas en el plan Parra (Plan de Aguas Regeneradas para el Regadío en Andalucía), activado durante la primavera del año pasado por la Administración autonómica. La resolución que concederá los permisos (en caso de que sea positiva) aún no se ha publicado, pero el número de solicitudes coincide con las comunidades de regantes que fueron declaradas de interés de la comunidad autónoma por la Junta de Andalucía el 1 de abril de 2025.

Localización

Esas colectividades de regantes son las de Miragenil en Puente Genil, con 972 hectáreas; Los Carrizales en Baena, con 311 hectáreas; Lucena, con casi 1.000 hectáreas; Aguilar de Frontera, que abarca también algunos regadíos en Montilla (434 hectáreas); EDAR de Montoro (217 hectáreas) y EDAR Camino del Rosario, en Espejo (490 hectáreas). EN su conjunto suman unas 3.400 hectáreas repartidas por toda la zona sur de la provincia de Córdoba.

Estos proyectos persiguen fomentar la reutilización de aguas regeneradas en explotaciones agrícolas ubicadas en terrenos incluidos en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, de competencia estatal. De esta forma, la Junta de Andalucía respalda a productores agrícolas de territorios donde el Estado es la autoridad competente, destinando un presupuesto que podría alcanzar los 80 millones de euros según las estimaciones. Si todas las medidas salen adelante, la Junta estima que se podrían reaprovechar en toda la Cuenca del Guadalquivir unos 20 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente de un pequeño pantano.

Ayudas para balsas

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural abrió el plazo el pasado mes de enero para presentar las solicitudes de ayuda a inversiones en infraestructuras de regadío con objetivos ambientales en concurrencia no competitiva. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total plurianual hasta 2027 de 12 millones de euros y está destinada a financiar la construcción de pequeñas balsas para comunidades de regantes, que sirven como reserva disponible a voluntad de los propios agricultores, que no tienen que depender así exclusivamente de las dotaciones que concede la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Hasta la fecha la Junta de Andalucía tiene registrada una solicitud de subvención a cargo de una comunidad de regantes de la provincia de Córdoba, si bien la resolución de concesiones no se ha publicado aún. De hecho, los agricultores interesados aún tienen tiempo de solicitar estas ayudas.

Los regadíos también cuentan con el apoyo de otro plan, el Regadía, financiado a medias entre las administraciones central y autonómica. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió las 13 obras que se van a realizar en la región andaluza gracias a la apuesta por la modernización del regadío. En la provincia de Córdoba hay ya designadas cuatro actuaciones que requerirán una inversión de más de 21 millones de euros; dos de ellas servirán para financiar la construcción de dos grandes balsas para el regadío.