Andalucía regula la caza de la tórtola para 2026 y 2027, con un cupo de 40.338 ejemplares: estos son los días autorizados

La Junta de Andalucía ha regulado el acceso al cupo de tórtola europea para la temporada cinegética 2026-2027, que tendrá 40.338 ejemplares, tras constatar las instituciones europeas una evolución favorable de sus poblaciones en el corredor migratorio occidental. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente amplía también a cuatro los días hábiles de caza durante la media veda, ha informado la Junta de Andalucía.

El cupo, publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), es la cifra asignada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras el reparto acordado entre las comunidades autónomas incluidas en la vía migratoria occidental.

Los datos de 2025

En Andalucía, la experiencia de 2025-2026 permitió registrar de manera digitalizada las capturas realizadas y constatar que únicamente se utilizó el 34,45 % del cupo asignado, con 12.230 ejemplares precintados.

En este contexto, la Junta ha acordado mantener el modelo de aprovechamiento sostenible iniciado el pasado año, reforzando los requisitos ambientales y de control asociados a la autorización de capturas.

Requisitos

La resolución establece que únicamente podrán acceder al reparto del cupo aquellos cotos de caza cuyos titulares acrediten la ejecución, durante la temporada 2025-2026, de medidas de gestión del hábitat favorables para la tórtola europea.

Entre estas actuaciones, se incluyen el mantenimiento de lindes y setos arbolados, la creación de barbechos y franjas con vegetación ruderal, la siembra de cultivos adecuados a baja densidad, el mantenimiento de superficies sin cosechar, la restauración de bosques de ribera o la conservación de cubiertas herbáceas en cultivos leñosos.

Asimismo, la resolución, que ha publicado este lunes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), contempla medidas complementarias como la instalación de puntos de agua naturalizados y la alimentación suplementaria.

Los días autorizados

Las jornadas autorizadas durante la media veda serán los días 22, 23, 29 y 30 de agosto de 2026 en el conjunto de Andalucía, excepto en la zona costera de Cádiz, donde podrán realizarse capturas los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre.

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Un plan de inspecciones va a corroborar que la caza de la tórtola europea se circunscribirá a los cotos autorizados y únicamente en los días hábiles establecidos.