La Guardia Civil estrecha el cerco al robo de aceituna en Córdoba: la campaña se cierra con 102 denuncias y 11 investigados

Los equipos ROCA y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Córdoba han abierto un total de 102 expedientes sancionadores en el marco de la campaña contra el robo de aceituna en la provincia. El balance, ofrecido este jueves por el Ministerio del Interior, señala, además, que se ha investigado a ocho personas dentro del mismo operativo.

Según la información facilitada, las inspecciones se llevaron a cabo por parte de agentes de la Guardia Civil en colaboración con la inspección de calidad de la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Fruto de esas inspecciones se detectaron irregularidades administrativas, que propiciaron la apertura de 102 expedientes sancionadores.

Entre los motivos más comunes de las sanciones destacan la cumplimentación incorrecta del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT), la ausencia del mismo o la no inscripción en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa). Como ha recordado el Instituto Armado, las resoluciones de dichos expedientes pueden conllevar sanciones económicas de entre 500 y 15.000 euros.

Además, se ha actuado contra un punto de compra en una provincia limítrofe, por receptación de aceitunas sustraídas en explotaciones agrícolas de Córdoba, siendo investigadas tres personas por receptación e investigadas otras ocho por hurto de aceitunas y falsedad documental.

Colaboración con las cooperativas

Desde Interior han añadido que estos operativos, además de contar con la colaboración de Agricultura, también conllevan la ayuda de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba. En este sentido, han valorado el trabajo conjunto realizado, "aunando esfuerzos, en beneficio de los agricultores de toda la provincia".

Entre otras cosas, se han llevado a cabo actuaciones tanto formativas para titulares de explotaciones y socios de cooperativas, actuaciones operativas, inspecciones en puntos de compra de toda la provincia e incluso en otras provincias limítrofes, así como en las vías de comunicación durante el transporte de las aceitunas a dichos puntos de compra.

Imagen de archivo de aceituna en una furgoneta. / CÓRDOBA

La "lacra" de los robos en las explotaciones agrícolas

Desde Interior han insistido en la importancia del trabajo colaborativo para hacer frente a "la lacra de las sustracciones en las explotaciones agrícolas de la provincia". Es por esto, han agregado, por lo que en las sucesivas campañas agrícolas "se continuará incidiendo en esta línea de colaboración, llevando a cabo reuniones y ejecutando un mayor número de inspecciones conjuntas en puntos de compra, pero también en una la línea dirigida al ámbito de la responsabilidad social corporativa y la solidaridad con las personas más vulnerables y necesitadas".

Donación de aceite al Banco de Alimentos

Por segundo año consecutivo, parte de la aceituna aprehendida ha ido a parar al Banco de Alimentos de Córdoba en forma de aceite. Aunque la mayor parte de la aceituna que se recupera se devuelve a sus dueños, hay un 15% de la que no puede garantizarse la trazabilidad. Por ello, la Guardia Civil la entrega a Cooperativas Agroalimentarias, que la convierte en aceite de oliva y lo entrega al Banco de Alimentos. Este año se han entregado 500 litros.