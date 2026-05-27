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4ª edición de SembrAI

Córdoba conectará startups europeas e indias en un congreso de IA aplicada al sector agroalimentario

La elección de India como país invitado refuerza el papel de la ciudad como espacio de conexión entre el sector agroalimentario español y el asiático

Una dehesa de Los pedroches usa la IA con mediante drones.

Una dehesa de Los pedroches usa la IA con mediante drones. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba acogerá los días 21 y 22 de septiembre de 2026 una nueva edición de SembrAI 2026, el 4º Congreso Internacional de Inteligencia Artificial Aplicada a la Cadena Agroalimentaria, que tendrá a India como País Invitado de Honor, según ha informado la Fundación Europea para la Innovación INTEC.

La cita se celebrará en el Rectorado de la Universidad de Córdoba y reunirá a representantes institucionales, empresas tecnológicas, startups, universidades, centros de investigación y expertos internacionales en innovación aplicada al sector agroalimentario.

Córdoba, punto de encuentro entre España e India

La elección de India como país invitado se enmarca en el Año Dual España-India 2026, una circunstancia que refuerza el papel de Córdoba como espacio de conexión entre el ecosistema agroalimentario europeo y asiático.

El congreso abordará algunos de los grandes retos del sector, desde la agricultura de precisión hasta la gestión inteligente del agua, pasando por la robótica agrícola, los drones, la trazabilidad alimentaria, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

Para Córdoba, una provincia estrechamente vinculada al campo, la agroindustria y la investigación universitaria, este encuentro supone una oportunidad para reforzar su posicionamiento como territorio de referencia en innovación agroalimentaria.

Startups, robótica, drones y soluciones AgTech

Uno de los elementos destacados de SembrAI 2026 será la participación de Startup India/DPIIT, que permitirá conectar a startups indias y españolas con inversores, empresas y agentes del ecosistema agroalimentario europeo.

Además, ExpoSembrAI contará con una zona expositiva en la que se mostrarán demostraciones tecnológicas relacionadas con robótica, drones, maquinaria inteligente, biotecnología y soluciones AgTech aplicadas al campo y a la cadena alimentaria.

Noticias relacionadas y más

La organización subraya que el encuentro llega en un contexto estratégico para las relaciones entre la Unión Europea e India, con nuevas oportunidades para sectores como el aceite de oliva, el vino, el queso, la tecnología agrícola y las soluciones digitales aplicadas a la alimentación.

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