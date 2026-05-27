Córdoba acogerá del 7 al 9 de junio la segunda edición del Congreso Profesional del Vinagre

Córdoba se prepara para ser, una vez más, la capital indiscutible del vinagre de calidad del 7 al 9 de junio al albergar la segunda edición del Congreso Profesional del Vinagre Vinavin, una cita que se conectan la investigación científica, la producción de vanguardia y la excelencia gastronómica.

Según ha informado la organización del congreso, que corresponde a la Asociación de Amigos del Vino y del Vinagre (Vinavin), el evento, que está financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), aspira a superar el éxito de su debut, que logró congregar a cerca de 80 expertos de calado nacional e internacional.

A este respecto, la presidenta de Vinavin, Rocío Márquez, ha explicado que el segundo Congreso Profesional del Vinagre "está focalizado en el sector. Va a ser un punto de encuentro importantísimo para seguir poniendo de moda al vinagre y para seguir trabajando por el objetivo de Vinavin de convertir Córdoba en la capital de la promoción de los vinagres de calidad", y por eso en el congreso habrá "vinagres de todo el mundo, con especial protagonismo de los vinagres cordobeses de calidad".

De esta forma y durante tres días, Córdoba se transformará en "un laboratorio de ideas y experiencias sensoriales para reivindicar el valor cultural y económico de un producto esencial e identitario de la despensa andaluza y española".

Así será el programa del congreso sobre vinagres

El evento arrancará el domingo 7 de junio con la mirada puesta en la divulgación. Un grupo seleccionado de comunicadores y prescriptores participarán en la Ruta Profesional Marco Montilla-Moriles, una "inmersión técnica y sobre el terreno para descubrir la enorme diversidad y el potencial" de los vinagres que se producen en la provincia de Córdoba.

Por su parte, los días 8 y 9 de junio el Palacio de Congresos de la ciudad se convertirá en el núcleo del debate profesional a través de diversas mesas redondas, sobre Proyectos de I+D del vinagre de calidad, en la que participarán destacados investigadores del sector, como los profesores Paolo Giudici, de la Universidad de Módena, y Reggio Emilia, o Isidoro García, catedrático de la Universidad de Córdoba, entre otros.

Cartel del segundo Congreso Profesional de Vinagres. / CÓRDOBA

Otra mesa redonda versará sobre Vinagre de calidad, un sector con voz propia, que estará protagonizada por representantes de algunas de las bodegas más relevantes del sector, como Almazaras de la Subbética o Bodegas Robles, entre otras.

También se hará una Radiografía actual del vinagre de calidad, en una mesa en la que estarán presentes representantes de los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas (DOP) andaluzas (Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Vinagre de Jerez) o la italiana Aceitaia del Cristo, perteneciente a la DOP Módena.

Durante el evento tendrá lugar, igualmente, la entrega de galardones del octavo Concurso Internacional de Vinagres Vinavin Premio Especial Diputación de Córdoba, que en su última convocatoria, celebrada en el pasado mes de marzo, recibió 84 muestras de vinagres procedentes de todas partes del mundo.

Habrá catas magistrales y visitas técnicas

Además, tendrán lugar, para todos los inscritos, catas magistrales y visitas técnicas guiadas al esperado Túnel del Vinagre y un showcooking en el que se podrán ver distintas elaboraciones y aplicaciones de este producto de la mano de la chef María José San Román y de la chef embajadora de Vinavin, Eva Millán.

Este segundo congreso "llega en un contexto idóneo de crecimiento para la industria", pues, según los datos sectoriales analizados por Vinavin, "el volumen de vino destinado a la elaboración de vinagre ha experimentado un notable incremento del 20%. Una cifra que demuestra que el consumidor y la alta cocina ya no buscan un aderezo tradicional, sino un producto gourmet de alto valor añadido".