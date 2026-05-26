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DATOS DE LA CHG

El nivel de los embalses de Córdoba se acercan a bajar del 90% ante el alza de las temperaturas

Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este martes 26 de mayo

Pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo.

Pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

María Roso

CÓRDOBA

El nivel de los embalses de Córdoba continúa a la baja, y se acerca a bajar del 90 por ciento, sin pronóstico de lluvias en el horizonte y con unas temperaturas al alza más propias del verano que del mes de mayo. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este martes 26 de mayo el 90,07% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,04 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana este domingo.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 26 de mayo, de acuerdo con la información de la CHG:

Noticias relacionadas y más

  • Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,98% de su capacidad.
  • Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,88%.
  • Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,74%.
  • Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,29%.
  • San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,24%.
  • Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,92%.
  • Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,65%.
  • Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,96%.
  • Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,57%.
  • La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,96%.
  • Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,15%.
  • Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,22% de su capacidad.

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