El viñedo sube un 30% en un lustro pero cuesta tres veces menos que una huerta

El campo cordobés es uno de los pilares de la economía provincial junto con su asociada industria de transformación. Pero no rentan lo mismo una fanega de trigo -un cultivo con graves problemas económicos- que otra de almendros, e incluso dentro de un mismo cultivo hay enormes diferencias si dispone de agua para regadío o no. En consecuencia, los costes de la tierra también varían. Y mucho.

En la actualidad, según el último informe elaborado por la Consejería de Agricultura con datos de 2024, las fincas agrícolas más caras en Córdoba son las huertas, que disponen de riego para plantar todo tipo de frutas y hortalizas. La hectárea se cotiza a más de 74.000 euros, y eso que ha bajado ligeramente un 1,79% con respecto al año anterior. Pero si se comparan con lo que costaban hace un lustro, han subido casi un 50% desde los 50.000 euros que valían en 2020. Los mayores incrementos se produjeron en los años 2022 y 2023, justamente cuando la región se encontraba en plena sequía y los cultivos de secano estaban sufriendo. En esos años, las dotaciones para regadío también se redujeron a lo mínimo imprescindible para que sobrevivieran las plantas, pero aun así esas parcelas incrementaron su valor por encima de la media.

El viñedo, más caro

Otro cultivo tradicional en Córdoba que ha experimentado un aumento de precio en el periodo 2020-2024, de acuerdo con los balances oficiales, es el viñedo. El descenso en la superficie plantada de viñas es muy acusado en la provincia durante las últimas décadas y eso parece haber influido en su precio: con menos terreno, las pocas tierras para vinicultura cuestan más caras.

Precios de los cultivos en Córdoba. / Ramón Azañón

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Así, en 2020 una hectárea de viñedo (que siempre es de secano) costaba 19.000 euros. Ahora hay que pagar por esa misma finca casi 25.000 euros, lo que supone una subida de un 30% en cifras redondas. A pesar del incremento, un viñedo sigue costando tres veces menos que una huerta.

Por las fincas hortícolas con regadío hay que abonar más de 74.000 euros

El olivar marca grandes diferencias entre el secano o el regadío en términos medios y puede haber aún más margen en función de las variedades plantadas, el tipo de terreno (no es lo mismo en pendiente que en la Campiña), la explotación (intensivo, en seto, superintensivo...). Las fincas que dependen tan solo de la lluvia y el sol cuestan algo menos de 18.000 euros por hectárea, en tanto que las de regadío suben de 30.000 euros.

Ambos tipos de olivar se han revalorizado en un solo año, pero en distinta medida. El de riego, mucho más rentable, ha subido un 8,40% su precio, mientras que el de secano sólo lo ha hecho en un paupérrimo 0,31%. Esa tendencia no se da en otras provincias olivareras, donde las plantaciones con riego no han aumentado tanto su precio en un solo año.

Las fincas más baratas

Las tierras más baratas son los pastos, que pueden conseguirse a 3.200 euros la hectárea. Pero eso no son propiamente cultivos; si miramos las plantaciones, aparecen las tierras arables de secano (básicamente, los cereales) como las más baratas de la provincia, a poco más de 7.000 euros por 10.000 metros cuadrados de parcela.

De media, una hectárea de terreno agrícola costaba en 2024, dentro de la provincia de Córdoba, tan solo 13.666 euros, si bien ese dato está distorsionado al incluir tanto los pastos como las tierras arables de secano, que hacen bajar la media. Sólo una parcela de cítricos, por ejemplo, ya cuesta el triple de esa cantidad media (más de 40.000 euros por hectárea).