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MEDIO AMBIENTE

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía.

Embalse de Iznájar bajo los efectos de la sequía. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

Así se encuentran los embalses de la comunidad andaluza este lunes 25 de mayo. De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cuenca está al 87,11 por ciento de su capacidad, que es de 8.036,523 hectómetros cúbicos.

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Pantanos por provincias

Por provincias, el mayor volumen embalsado se localiza en Huelva (93,57%), seguida de Córdoba (90,13%), Jaén (90,36%), Sevilla (85,85%) y Granada (67,20%). La situación de cada uno de los embalses de la Cuenca del Guadalquivir puede consultarse aquí.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco.

El pantano de Sierra Boyera, casi seco. / Rafa Sánchez

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