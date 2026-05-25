El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene por encima del 90% ante el alza de las temperaturas

El nivel de los embalses de Córdoba continúa a la baja, aunque se mantiene por encima del 90 por ciento, sin pronóstico de lluvias en el horizonte y con unas temperaturas al alza más propias del verano que del mes de mayo. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este lunes 25 de mayo el 90,13% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,11 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 25 de mayo, de acuerdo con la información de la CHG: