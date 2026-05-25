DATOS DE LA CHG
El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene por encima del 90% ante el alza de las temperaturas
Consulta la capacidad de los pantanos de la provincia este lunes 25 de mayo
El nivel de los embalses de Córdoba continúa a la baja, aunque se mantiene por encima del 90 por ciento, sin pronóstico de lluvias en el horizonte y con unas temperaturas al alza más propias del verano que del mes de mayo. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este lunes 25 de mayo el 90,13% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.
Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,11 por ciento.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este lunes 25 de mayo, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 97,12% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,06%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 98,78%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 93,37%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,35%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 99,01%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,92%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,12%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 91,73%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,95%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 96,26%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,24% de su capacidad.
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