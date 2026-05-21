Ocho aceites de oliva cordobeses se encuentran entre los mejores del mundo, según una revista alemana

Ocho aceites cordobeses, de ellos siete producidos en Carcabuey y Priego, han sido incluidos en el top 100 de la prestigiosa revista gastronómica alemana Der Feinschmecker. Un concurso internacional que se organiza desde 2003 con la intención de localizar los mejores zumos de aceituna del mundo, cuyo jurado, siguiendo las reglas establecidas por el Consejo Oleícola Internacional, evalúa un importante número de muestras de alta calidad para establecer tres premios por categoría (frutado intenso, medio y ligero), elaborando un ranking con los cien mejores AOVE del planeta, que se incluirán en la revista.

'Oleosubbética', el único incluido entre los diez mejores del mundo

Así, en esta edición, en la que han tomado parte aceites de oliva virgen extra procedentes de Italia, Croacia, Grecia, Portugal, Eslovenia y España, cabe destacar la presencia de ocho zumos de aceituna cordobeses entre los 27 españoles que se incluyen en el prestigioso Top 100, alzándose incluso uno de ellos con el tercer premio en la categoría de frutado medio.

Se trata de Oleosubbética, de Marín Serrano El Lagar SL, de Carcabuey, marca amparada por la DOP Priego de Córdoba, que del puesto 29 alcanzado en la anterior edición ha dado el salto a una de las posiciones de honor gracias a las excepcionales cualidades de este AOVE de la variedad hojiblanca. Al mismo tiempo, es el único aceite español dentro del top 10 del concurso.

Dos operarios trabajan en una almazara de la Subbética. / R.C.C.

El resto de aceites cordobeses del 'Top 100'

Continuando con el ranking, la firma prieguense Knolive Epicure, de Knolive Oils SL, se ha aupado al puesto décimo tercero, mientras que Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética, marca amparada por la DOP Priego de Córdoba, se sitúa en la vigésima posición.

También de Almazaras de la Subbética e igualmente amparada por el distintivo de calidad prieguense es Parqueoliva Serie Oro, que se sitúa en la posición vigésimo tercera, mientras que Hispasur Gold, de Knolive Oils SL, se alza hasta la vigésimo sexta posición.

Dentro de los 50 mejores aceites encontramos en la posición 39 a la firma Almaoliva Arbequino, de Almazaras de la Subbética, mientras que en el puesto 48 se ha situado El Empiedro, de la SCA Olivarera la Purísima, marca también amparada por la DOP prieguense.

Por último, la firma Morellana Picual, de Sucesores de Hermanos López, de Luque, amparada por la DOP de Baena, se sitúa en la posición 70 de los cien mejores AOVE del mundo para la revista Der Feinschmecker.