El Gobierno licita la redacción del proyecto para la última ampliación de los regadíos del Genil-Cabra

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de licitar la redacción del proyecto técnico para la ampliación de los regadíos del Genil-Cabra. La memoria técnica incluye la transformación de 6.600 hectáreas de los últimos sectores de la zona, dentro de los términos municipales de Santaella y La Carlota.

La elaboración de la documentación sale a concurso por un valor estimado de 1,4 millones de euros, con los impuestos incluidos. Afectará a los sectores XVII-XVIII y XXVI-XXVII, según consta en el pliego de bases consultado por este medio.

De las 37.010 hectáreas útiles para el riego que abarca al Plan del Genil-Cabra se encuentran instaladas y regando actualmente 23.950 hectáreas, correspondientes a los sectores I al XVI y que afectan a 2.400 regantes. La ampliación abarca otras 6.600 hectáreas que completarán la máxima superficie permitida en el plan hidrológico.

El canal de riego del Genil-Cabra, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

El agua para el regadío de la zona Genil-Cabra parte del pantano de Cordobilla (actualmente colmatado por los sedimentos) y se distribuye a los agricultores a través de un canal de más de 30 kilómetros de longitud. Al final del canal se encuentra la estación de bombeo de La Catalineta, y es ahí donde comenzará la nueva ampliación.

Así es la zona a ampliar

La zona a ampliar parte de la Estación de La Catalineta y se va a dividir en dos sub-zonas. Una regará por gravedad desde el colector de gravedad de 1.200 mm de diámetro, con una superficie de unas 2.000 hectáreas. La siguiente subzona regará a presión desde el colector de 2.000 milímetros de diámetro, con una superficie de aproximadamente 4.600 hectáreas.

Tal como recoge la memoria técnica de la licitación, "con este proyecto quedaría completada la provincia de Córdoba pues se llegaría hasta el límite con el término municipal de Écija".