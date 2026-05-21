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Agricultura

El Gobierno licita la redacción del proyecto para la última ampliación de los regadíos del Genil-Cabra

Afectará a una superficie de 6.600 hectáreas en los términos municipales de Santaella y La Carlota

Una acequia en la zona regable del Genil-Cabra.

Una acequia en la zona regable del Genil-Cabra. / JUAN PABLO BELLIDO

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de licitar la redacción del proyecto técnico para la ampliación de los regadíos del Genil-Cabra. La memoria técnica incluye la transformación de 6.600 hectáreas de los últimos sectores de la zona, dentro de los términos municipales de Santaella y La Carlota.

La elaboración de la documentación sale a concurso por un valor estimado de 1,4 millones de euros, con los impuestos incluidos. Afectará a los sectores XVII-XVIII y XXVI-XXVII, según consta en el pliego de bases consultado por este medio.

De las 37.010 hectáreas útiles para el riego que abarca al Plan del Genil-Cabra se encuentran instaladas y regando actualmente 23.950 hectáreas, correspondientes a los sectores I al XVI y que afectan a 2.400 regantes. La ampliación abarca otras 6.600 hectáreas que completarán la máxima superficie permitida en el plan hidrológico.

El canal de riego del Genil-Cabra, en una imagen de archivo.

El canal de riego del Genil-Cabra, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

El agua para el regadío de la zona Genil-Cabra parte del pantano de Cordobilla (actualmente colmatado por los sedimentos) y se distribuye a los agricultores a través de un canal de más de 30 kilómetros de longitud. Al final del canal se encuentra la estación de bombeo de La Catalineta, y es ahí donde comenzará la nueva ampliación.

Así es la zona a ampliar

La zona a ampliar parte de la Estación de La Catalineta y se va a dividir en dos sub-zonas. Una regará por gravedad desde el colector de gravedad de 1.200 mm de diámetro, con una superficie de unas 2.000 hectáreas. La siguiente subzona regará a presión desde el colector de 2.000 milímetros de diámetro, con una superficie de aproximadamente 4.600 hectáreas.

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Tal como recoge la memoria técnica de la licitación, "con este proyecto quedaría completada la provincia de Córdoba pues se llegaría hasta el límite con el término municipal de Écija".

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