La almazara Cuadrat Valley y un ejemplar turolense de 800 años, grandes triunfadores en los Premios AEMO 2026, entregados en la Semana del Olivo de Montoro

En el marco de la primera edición de la Semana del Olivo de Montoro, que este jueves ha celebrado sus jornadas técnicas, la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha hecho entrega de sus prestigiosos premios anuales. Tras las intervenciones de las autoridades en el teatro Miguel Romero Esteo, el maestro de ceremonias, José María Penco, procedió a dar lectura del fallo del jurado para la entrega de los galardones de la edición de 2026.

El 23.º Premio a la Mejor Almazara de España ha recaído en la firma Cuadrat Valley SLU, del municipio de Juncosa (Lleida), cuyo aceite se comercializa bajo la marca Elixir, amparada por la DOP Les Garrigues. Asimismo, AEMO ha distinguido como Mejor Maestro de Molino a Francisco Tomás Poyatos Díaz, de Oleícola Jaén (Baeza), de quien el jurado destacó su perfil técnico como claro exponente de una generación de profesionales altamente cualificados.

La vigésimo quinta edición de los reconocimientos especiales de la asociación ha distinguido a Manuel Parras, catedrático de la Universidad de Jaén, por su prolífica labor de investigación estratégica sobre el olivar jiennense. El galardón fue recogido en su nombre por Eva María Murgado, profesora titular del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de dicha institución.

José María Penco, en un momento de la gala de entrega de los premios. / Casavi

El Centro de Interpretación del Olivar de la Sierra de Adamuz también recibió una mención especial por su labor en la difusión y conservación del "olivar de montaña, un cultivo heroico promovido de forma excelente por su oficina de turismo", apuntó Penco. El alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, acompañado por el concejal de Turismo, Alfonso Serrano, recogió el distintivo "con orgullo" y agradeció el reconocimiento.

En el ámbito de la comunicación, el programa televisivo Tierra de Olivos (producido por Publicaciones del Sur) fue galardonado por su constancia, frescura y repercusión social, avalada por una audiencia que supera los 85.000 espectadores en Andalucía.

Olivarera La Purísima, accésis especial como mejor almazara

Por su parte, el accésit especial a la Mejor Almazara fue para la SCA Olivarera La Purísima (Priego de Córdoba), productora de la marca El Empiedro (DOP Priego de Córdoba). El premio fue recogido por Antonio Jesús Mérida, quien ya fuera reconocido en el pasado como mejor maestro de molino de España. En este caso, el jurado valoró la capacidad de esta histórica cooperativa de la Subbética cordobesa para mantener un modelo tradicional orientado a la alta calidad y la complejidad sensorial. Para ello, ha sido clave la reciente modernización de su patio de recepción —que optimiza la clasificación de la aceituna— y la adaptación de sus instalaciones a un circuito integral de acero inoxidable bajo los máximos estándares de higiene, preservando intacta su identidad.

Finalmente, el vigésimo Premio al Mejor Olivo Monumental de España fue otorgado a la Olivera del Suavo (Calaceite, Teruel), un impresionante ejemplar de la variedad empeltre que supera los 800 años de vida. El premio fue entregado por Lola Amo, presidenta de AEMO y alcaldesa de Montoro, al propietario del olivo, Ángel Suñel, y al alcalde de Calaceite, Juan Manuel Muclús.

Por último, en la categoría de Difusión de la Cultura del Olivo, el premio fue para Aoveland, un proyecto de Oleícola Jaén que busca acercar el conocimiento del sector a públicos diversos. Carlos Morillo, presidente del grupo empresarial, fue el encargado de recoger el galardón.