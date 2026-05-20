La Junta solicita al Gobierno una rectificación para que productores del olivar y hortícola puedan acogerse a la rebaja del IRPF

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha solicitado este miércoles al Gobierno central una rectificación en la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (conocidos como módulos de IRPF) de la actividad agraria para el ejercicio 2025 para que productores del olivar o cultivos hortícolas, entre otros cultivos, puedan acogerse a esta rebaja del IRPF.

El objetivo de la Junta de Andalucía es lograr que se modifiquen estos módulos para adaptarlos a la realidad del campo andaluz y a sus productores, quienes han sufrido una pérdida de productividad por factores tan adversos como el tren de borrascas, las diferentes plagas en sanidad vegetal; así como las enfermedades de sanidad animal.

Desde el punto de vista del Gobierno andaluz, es necesario modificar la reducción de módulos propuesta por el Estado para poder ofrecer a los agricultores y ganaderos de Andalucía el apoyo que merecen, ya que la bajada de impuestos establecida actualmente no refleja la magnitud de los daños del último ejercicio ni las particularidades del campo en esta región.

La Orden publicada por el Gobierno nacional discrepa en diversas reducciones solicitadas por Andalucía. Entre otras medidas, no se ha atendido la petición a nivel general de reducción de todos los módulos agrícolas en un 35 por ciento y los ganaderos en un 50 por ciento, sino que se ha mantenido en un cinco por ciento.

En el caso del olivar, desde la Consejería de Agricultura se pidió para toda Andalucía bajar de 0,26 a 0,17; si bien desde la administración central solo han pasado a 0,25, siendo esta cantidad algo más elevada en algún municipio de forma puntual. Asimismo, en el olivar de aceituna de mesa, se incluyeron en la petición de reducción por los aranceles de EEUU aquellos términos municipales que no entraron por aceituna de almazara y tienen una producción representativa de aceituna de mesa; toda vez que esta justificación no ha sido atendida.

De igual modo, en el sector de los hortícolas, desde la administración regional se solicitó para toda Andalucía bajar al 0,14; si bien solo se ha hecho una reducción en el caso del pimiento para municipios de Poniente almeriense como son Dalías, Berja, El Ejido, Adra, Balanegra, Enix, Felix, La Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar, pero no para el resto de los productos hortícolas como se solicitó.

Reducciones extras

Desde la Consejería de Agricultura también se lamenta que el arroz solo haya bajado al 0,30 a pesar de que desde Andalucía se pidió bajar de 0,32 a 0,21. Tampoco se han atendido las reducciones extras al nivel de lo solicitado por la Consejería de Agricultura para todo el territorio andaluz en el caso de los sectores de remolacha azucarera, cereales, productos hortícolas, uva de mesa, flores y plantas ornamentales.

A nivel provincial, en Jaén se lamenta que no se haya atendido la petición a nivel provincial de reducción para las producción de olivo; aunque se reconoce que sí se ha hecho a nivel municipal, tal y como solicitó la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén.

Reducción para la veza

En Málaga, tampoco no se ha atendido la petición a nivel provincial de la reducción para la veza solicitada desde la Consejería de Agricultura en base a los datos estadísticos de los que se disponen en la administración regional. Por su parte, en Sevilla, la reducción para la avena a nivel provincial se ha atendido en menor medida de lo propuesto con una reducción del 0,18 en vez del 0,13.

De otro lado, es cierto que se han atendido parcialmente las peticiones a nivel general para todo el territorio de Andalucía; si bien ello ha sido en menor medida de lo solicitado para los sectores de uva de vinificación con y sin Denominación de Origen (DO), para el ovino y caprino de leche, la carne y la apicultura.

Desde la Consejería se considera “inaceptable” que el Gobierno central no haya tenido en cuenta de forma pormenorizada los informes técnicos presentados y haya obviado la situación real y preocupante del campo andaluz, un sector estratégico que atraviesa un momento de gran dificultad.

Por ello, la Junta de Andalucía reitera su compromiso con el sector agrícola y solicita al Gobierno central que rectifique e incluya los cultivos mencionados en la reducción de los módulos del IRPF en los mismos términos en los que se le ha solicitado, ya que se considera que es “una medida justa, necesaria y plenamente justificada” para aliviar la presión fiscal que atraviesa el sector.