El nivel de los embalses de Córdoba empieza a descender a la espera del primer 'arreón' veraniego

El nivel de los embalses de Córdoba baja levemente por primer vez en varias semanas y con un pronóstico meteorológico que anticipa el primer 'arreón' veraniego con máximas de 37 grados. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este miércoles 20 de mayo el 90,48% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,46 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este miércoles 20 de mayo, de acuerdo con la información de la CHG: