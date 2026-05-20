El campo español tacha de "poco ambicioso" el plan de fertilizantes de la UE

El campo español ha calificado de "poco ambicioso" el plan presentado este martes por la Comisión Europea para abordar la crisis de los fertilizantes, ya que a su juicio no resuelve los problemas a corto plazo del sector.

El director de la oficina de la organización agraria Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha expresado en un vídeo su "decepción" por el plan "sin ambición" de la Comisión Europea, el cual "estaba diseñado para actuar a largo plazo pero no responde a la realidad actual de la crisis tan grande de los fertilizantes".

"Lo van a pagar los consumidores", dice Asaja

"Esto no es un problema de agricultores, lo van a pagar los consumidores", ha afirmado Castilla, que ha criticado que no se haya eliminado el impuesto al carbono de las importaciones de fertilizantes ni el sistema europeo que penaliza las emisiones por la fabricación de esos productos.

El responsable de Asaja ha echado en falta la modificación de la directiva de nitratos y el impulso al uso de fertilizantes renovables, al tiempo que ha acusado de "bloqueo" a la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y de "omisión" a su presidenta, Ursula von der Leyen, y al comisario de Agricultura, Christophe Hansen.

UPA pide un "cambio estructural"

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también ha calificado de "insuficiente y poco ambicioso" desde el punto de vista presupuestario el plan de fertilizantes de la Comisión y ha llamado a un cambio "estructural" de la fertilización a nivel europeo porque "no se puede sustentar la agricultura sobre fertilizantes a partir de materias primas de las que carece".

Su secretario general, Cristóbal Cano, ha señalado que el plan recoge medidas "interesantes" a medio y largo plazo que ya había presentado UPA, pero en "ningún caso" están acompañadas de nuevos fondos ni de presupuesto adicional en este contexto de crisis.

Cano ha destacado que necesitan un paquete de ayudas "valiente" que inyecte liquidez rápida a los agricultores para reducir los costes de producción de los fertilizantes, actualmente al alza por el conflicto en Oriente Medio.

El miembro de la ejecutiva nacional de Unión de Uniones, Valentín García, cree que el plan presentado tiene "poco" de ayuda para solventar el "déficit" que tienen los países comunitarios en la obtención de abonos químicos. Para García, el plan "no tiene ningún sentido" y la UE debería optar por un programa de "choque" para que el sector pueda seguir sembrando y produciendo.

Entre esas medidas, ha abogado por liberalizar la entrada de fertilizantes rusos y "no poner ahora impuestos -a la importación- de abonos" procedentes de otras zonas del mundo.

Planas reclama mayor concreción y financiación suficiente

También se ha pronunciado sobre este asunto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha valorado de forma positiva el enfoque general del plan, pero reclamado una mayor concreción y financiación suficiente para garantizar su eficacia.

"Lo que le falta al plan lo ha puesto ya el Gobierno de España: 500 millones de euros para apoyar a los agricultores", ha afirmado tras presidir por videoconferencia la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, en la que ha informado a las comunidades autónomas sobre los asuntos del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

El ministro ha destacado que la propuesta europea se orienta en la dirección adecuada al reforzar la disponibilidad y asequibilidad de los fertilizantes, impulsar la producción europea y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, con medidas centradas en la eficiencia del uso de nutrientes, la innovación y la economía circular. Sin embargo, Planas ha subrayado que el plan carece de elementos esenciales para garantizar su aplicación efectiva, como una financiación suficiente, un calendario detallado de implementación y una evaluación rigurosa de su impacto económico y productivo.