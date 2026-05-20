Bodegas Robles recibe el Premio San Isidro a la Excelencia Agroalimentaria 2026

Bodegas Robles ha recibido esta tarde, en el castillo de El Gran Capitán de Montilla, el Premio San Isidro a la Excelencia Agroalimentaria 2026, un reconocimiento concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía a la trayectoria de esta firma montillana, referente de la producción ecológica en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y en el conjunto del sector agroalimentario andaluz.

El galardón fue recogido por Pilar Robles Rubio, responsable de Logística de la bodega, y por la enóloga de la firma, Rocío Márquez Ortega, cuyo conocimiento y pasión por la agricultura ecológica han marcado buena parte del camino seguido por Robles en las últimas décadas.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó el valor del reconocimiento concedido a Bodegas Robles, especialmente por proceder del propio sector agroalimentario. En ese sentido, el regidor montillano comentó que "todos los reconocimientos son importantes, pero cuando vienen del mismo sector y de los propios profesionales, quizás tienen más valor". El primer edil también resaltó la "excelencia de nuestro sector vitivinícola y, también, de Bodegas Robles", de la que alabó su "forma de entender la agricultura".

Asistentes al acto de entrega del premio San Isidro a Bodegas Robles en Montilla. / José Antonio Aguilar

Relevancia de Robles en el sector ecológico español

Por su parte, el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, subrayó la relevancia de la familia Robles dentro del sector ecológico español. "Bodegas Robles es, para la producción ecológica, santo y seña en muchos sentidos, no solo en el sector de la viña y el vino sino, además, en el campo de la innovación". Y en esa misma línea, recordó que la firma montillana comenzó a trabajar en estos aspectos cuando la producción ecológica aún no tenía el desarrollo normativo y social de la actualidad.

También intervino Francisco Acosta, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, quien felicitó al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos por la concesión del premio, afirmó que el galardón era "muy merecido" y destacó que se trata de "una empresa prácticamente centenaria, que ha sabido innovar y ser pionera en el cultivo ecológico de la vid".

Por su parte, Daniel Pizarro, delegado en Córdoba del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, defendió la importancia de la profesión en el desarrollo agrario, agroindustrial y medioambiental de Córdoba. En su intervención, recordó que "nuestra provincia puede presumir de tener una alta potencialidad agraria, agroindustrial y medioambiental".