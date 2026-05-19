El concurso de aceites ecológicos Ecotrama vuelve a Córdoba con 110 muestras de 80 almazaras

Un grupo de expertos catadores ha probado este martes las 110 muestras que se presentan al 25º Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico Ecotrama 2026, organizado por la Diputación Provincial de Córdoba y la asociación Ecovalia. Las tomas proceden de 80 almazaras que producen algunos de los mejores aceites certificados de todo el mundo y han sido analizadas en el Centro Agropecuario Provincial, dependiente de la Diputación de Córdoba

El delegado de Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha destacado en la apertura de la cata que el concurso internacional vuelve a Córdoba después de varios años en el que ha pasado por otros municipios, como Priego de Córdoba o Pozoblanco. Y justo lo hace cuando se cumple un cuarto de siglo de la convocatoria.

Marcas de aceite ecológico presentes en el concurso Ecotrama. / A. J. González

A lo largo de su historia, Ecotrama ha premiado más de 600 aceites en distintas categorías y ha contado con la participación de más de un millar de almazaras de todo el mundo y casi 1.400 muestras de los mejores aceites ecológicos.

“Hoy se dan cita aquí catadores de primer nivel que fomentan la difusión de este concurso. Expertos que conforman el jurado encargado de catar y elegir las muestras que serán distinguidas con los tan preciados Ecotrama Oro y Ecotrama Plata, ha matizado Lorite.

Aceite ecológico, un ejemplo de sostenibilidad

El delegado de Agricultura de la Diputación ha hecho hincapié, además, en que “hablar de ecológico es hacerlo de sostenibilidad y cuidado del territorio, de ahí que su puesta en valor cobre una mayor importancia. La producción en ecológico tiene mucho que ver que la tradición olivarera de nuestra provincia, de nuestro olivar de montaña, con un marchamo de calidad incalculable”.

Por su parte, Francisco Ramón Acosta, delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, ha puesto en valor el gran trabajo que se hace en la provincia con la producción ecológica, la más representativa, con 42.803 hectáreas de olivar ecológico. "Un trabajo que se evidencia con la celebración de Ecotrama, en la que, sin duda, la calidad de este aceite de oliva virgen extra en ecológico se verá reflejada”, ha dicho.

Representantes institucionales en la cata de Ecotrama, en el Centro Agropecuario de la Diputación. / A. J. González

Desde Ecovalia, su presidente, Álvaro Barrera, ha agradecido a la Diputación de Córdoba “su compromiso con este concurso que viene a refrendar la importancia de los municipios cordobeses en la producción en ecológico”.

Según Barrera, “un sistema de producción que da respuesta a unas demandas globales y que cuenta con un valor añadido, el de los productores. En cuanto al consumo, este tiene que crecer por lo que tenemos que incentivar y promocionar este incremento, también desde el ámbito institucional”.

Evolución del AOVE ecológico

Finalmente, desde AEMO, José María Penco ha insistido en “la espectacular evolución que ha sufrido este concurso con aceites de gran complejidad y equilibrio infinito en boca”. “Estamos hablado de unas muestras, que este año alcanzan la cifra récord, y que estadísticamente tienen una valoración superior a los aceites tradicionales”.