El cierre de la campaña de cítricos en Córdoba confirma las malas previsiones con una pérdida del 40% de la cosecha

La lonja de los cítricos de Córdoba ha celebrado este martes su última sesión, con lo que se da por concluida una campaña 2025-2026 que ha confirmado las malas previsiones cuando se conocieron los aforos. Los resultados finales han sido incluso peores de lo imaginado debido al impacto del tren de borrascas de primeros de año.

Cuando comenzó la recogida de los frutos ya se contemplaba una reducción de cosecha de en torno a un 30%, que ahora algunas asociaciones agrarias como Asaja Córdoba estima que se ha quedado en un 40%. En la última sesión de la lonja se ha aprovechado para hacer un análisis de la campaña 2025-2026 en la Vega del Guadalquivir, que prácticamente se encuentra ya al final de la recolección en una campaña marcada también por las borrascas acaecidas en Andalucía entre los meses de diciembre y febrero.

Almacén de cítricos en Palma del Río. / GUADEX / COR_EXTERNAS

Los precios "se han mantenido más o menos constantes tanto de fresco como de industria", según Asaja. Lo que en principio no debería ser una mala noticia (la estabilidad del mercado), en realidad sí lo es, puesto que la producción ha sido mucho más baja de lo esperado. Y cuando la oferta cae, lo habitual es que los precios suban. Asaja explica esta situación anómala aludiendo a una demanda que "ha sido menor que la esperada".

En el lado bueno, el agua y la industria

No todo ha sido malo. La asociación agraria recuerda la importancia de dos nuevos proyectos industriales ya anunciados para el sector de los cítricos de la Vega cordobesa. Por un lado, la unión de los productores de naranja de industria en DCOOP y la compra de la fábrica de Zumosol y, por otro, el anuncio de García Carrión de abrir una fábrica en Fuente Palmera que, en ambos casos, "deben contribuir a garantizar un precio justo y estable para la naranja destinado a zumo"

Las borrascas entre diciembre y febrero dañaron las cosechas y ahora los agricultores, tanto en el sector de los cítricos como en otros clave para la economía cordobesa, esperan las ayudas de las administraciones públicas. Pero todas esas lluvias han tenido al menos un efecto positivo: los pantanos están prácticamente llenos y habrá agua para el regadío, necesario para gran parte de los cítricos. Según Asaja, “ha sido un año en el que las citadas borrascas han provocado que las dotaciones de riego previstas para este verano sean las normales de antes de los años de sequía”.