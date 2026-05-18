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El mildiu pierde fuerza en Montilla-Moriles aunque persiste el riesgo por las lluvias de mayo

La presión de la enfermedad en los viñedos cordobeses es considerablemente menor que en 2025, según el Aula de Viticultura

Ángela Portero analiza un pámpano en un viñedo de la Sierra de Montilla.

Ángela Portero analiza un pámpano en un viñedo de la Sierra de Montilla. / JOSE ANTONIO AGUILAR

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

montilla

La Agrupación de Producción Integrada (API), a través del Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha recomendado extremar la vigilancia sobre el mildiu en los viñedos de la comarca tras las lluvias registradas durante los últimos días y ante la posibilidad de nuevas lluvias durante el mes de mayo. Sin embargo, la presión de esta enfermedad es, por el momento, "muy inferior" a la registrada en 2025.

El boletín número 12 del Aula de Viticultura sitúa la fenología predominante de la vid en el estado I2 de plena floración, mientras que las parcelas más adelantadas alcanzan ya el estado J de cuajado.

En ese contexto, el documento advierte de la importancia de mantener un seguimiento constante de la incidencia del mildiu para evitar infecciones que puedan comprometer la producción y la calidad de la uva.

El viñedo comparte protagonismo con el olivar en buena parte del marco Montilla-Moriles

Viñedo del marco Montilla-Moriles. / José Antonio Aguilar

La ingeniera agrónoma Ángela Portero señala que "la presión de la enfermedad es muy inferior a la de 2025, año en el que se registraron fuertes ataques y graves daños, gracias a las condiciones climáticas que estamos teniendo y a los tratamientos realizados». Provocado por el pseudohongo Plasmopara viticola, el mildiu constituye una de las amenazas más severas, pues afecta directamente a racimos, hojas, brotes y bayas.

Es necesario inspeccionar las parcelas

El boletín detalla que, tras las lluvias del pasado 10 de mayo, resulta "fundamental" inspeccionar las parcelas en busca de manchas en las hojas. «Esta revisión es clave para decidir si aplicar un tratamiento ante nuevas previsiones de lluvia», indica la responsable, que añade que, «si no hay manchas, puede evitar el tratamiento si la probabilidad de precipitación es baja».

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Además del mildiu, el Aula alerta sobre la necesidad de tratar el oídio, enfermedad que ataca especialmente los pámpanos y tallos jóvenes. «El oídio es un hongo que se desarrolla en el exterior, especialmente con temperaturas de 25 a 28 grados», explica la ingeniera, que aconseja actuar «con tiempo estable empleando azufre polvo, y en las aplicaciones contra el mildiu mezclando un antioidio penetrantes que no son lavados por la lluvia».

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