La Semana del Olivo de Montoro, en defensa del campo tradicional: "En costes no puede competir"

La Semana del Olivo de Montoro ha comenzado este jueves su programación, que durante siete días estará centrada sobre todo en defender la importancia de los sistemas tradicionales de cultivo, los predominantes en Sierra Morena debido a su particular orografía. En Montoro, aunque hay fincas en la campiña, el olivar se localiza casi siempre en las serranías, con elevadas pendientes que impiden su mecanización. Allí no es posible introducir los sistemas modernos de cultivo, y eso tiene ventajas e inconvenientes. Por eso el lema de estas jornadas es este año "encuentro del olivar tradicional".

José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivar (AEMO, de la que forma parte Montoro) ha desgranado el contenido de las jornadas técnicas, que tendrán lugar el próximo jueves. Uno de los elementos principales de debate será precisamente la competencia entre los olivares tradicionales de montaña y las más modernas explotaciones intensivas, en seto o superintensivas. Penco ha recordado los costes de producción en ambos sistemas: los primeros necesitan cinco euros para cada kilo de aceite, mientras que en los segundos se necesita menos de la mitad. De ese modo, "en costes el olivar de montaña no puede competir, son mucho mayores al recolectar a mano".

Pero hay alternativas. La primera, "comunicar al consumidor que son aceites diferentes, y a eso vamos a dedicar la jornada", en palabras de Penco. Además, estudios científicos avalan las ventajas del aceite producido a partir de olivares de montaña. El director de AEMO ha asegurado que son estos AOVE son "más potentes sensorialmente, más intensos, complejos, con más matices... los olivares marginales producen menos pero con más esencia". El encargado de exponer estas ventajas en las jornadas será el catador Plácido Pascual.

También son mejores, según Penco, en los aspectos relacionados con la alimentación saludable. "El árbol está más estresado y da más polifenoles. Está demostrado que con analíticas estos aceites de montaña menos productivos tienen más poder antioxidante". De ello dará cuenta Fernando López Segura, internista del Hospital Reina Sofía de Córdoba e investigador del Imibic (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica), que lleva 30 años estudiando los beneficios del aceite de oliva en la salud.

Familias que tienen "una vida mejor" gracias al olivar

Lola Amo, alcaldesa de Montoro, ha destacado en la presentación de la Semana del Olivo que "lo que caracteriza al municipio son sus olivares en pendiente, que tienen una dificultad extrema a la que se le han ido añadiendo todas las crisis del sector año tras año". De ahí la importancia de defender los cultivos tradicionales, "que han ayudado a tantas familias a tener una vida mejor". También el olivar, ha dicho la regidora, "nos ha ayudado a fijar la población al territorio, a mejorar el medio ambiente y a algo tan importante como repartir salud a todos aquellos que toman el aceite de oliva de Montoro".

Presentación de la Semana del Olivo este juves en el Mercado Victoria de Córdoba. / Chencho Martínez

Amo ha explicado las actividades que se celebrarán durante la Semana del Olivo, que comienza este mismo jueves con la procesión de San Isidro, cuando "nos tomaremos un hoyo en vecindad". El sábado será "un día importante" gracias a un showcooking con aceite de Montoro a cargo del chef Enrique Sánchez y dos cocineros locales, que podrá disfrutarse en la Plaza de España.

Este año, el encuentro tendrá también actividades pensadas para los más pequeños, que se llevarán a cabo en centros educativos de la localidad. "Durante una semana nos dirigimos a un público fundamental, los jóvenes", ha manifestado Amo.