El nivel de los embalses de Córdoba se estanca sin lluvias a la vista y a la espera de la llegada del calor

El nivel de los embalses de Córdoba se estanca por primera vez en los últimos meses tras semanas de continua subida y con un pronóstico que anticipa subida de las temperaturas y sin lluvias en el horizonte. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de Córdoba alcanzan este viernes 15 de mayo el 90,79% de su capacidad, con un total de 2.978,502 hectómetros cúbicos.

Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 87,81 por ciento.

Imagen del embalse de Navallana en una foto de archivo. / MANUEL MURILLO

Pantanos de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este viernes 15 de mayo, de acuerdo con la información de la CHG: